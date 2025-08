Luque será el candidato a diputado nacional del PJ

Poco antes de las 21 de este domingo se confirmó que Juan Pablo Luque será el candidato a diputado nacional de Unidos Podemos el próximo 26 de octubre. Su compañera de fórmula es Lorena Elisiancin.

En el triunfo fue clave la diferencia obtenida en Comodoro, donde Luque consiguió 1911 votos, mientras Dante Bowen y Ana Llanos apenas sumaron 645. Esos casi 1300 votos de diferencia se sumaron a las victorias en Esquel (425 a 275) y Rawson (511 a 384), otras ciudades importantes que favorecieron al comodorense.

De este modo, Luque buscará obtener la banca que deja en diciembre María Eugenia Alianiello, la exconcejal de Puerto Madryn que fijó residencia en la localidad bonaerense de Bragado.

La fórmula Luque-Elisiancin, entonces, enfrentará el último domingo de octubre a Ana Romero-Gustavo Menna y a los candidatos que defina Karina Milei para La Libertad Avanza en Chubut.

“Agradezco a Comodoro y a toda la región por esta victoria. Estoy muy contento. Ganamos en todo el departamento Tehuelches, en Rada Tilly, por ejemplo”, dijo Luque en el Sindicato de Viajantes, desde donde siguió los resultados.

Por otra parte, el ahora candidato denunció al ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Reynaldo Iturrioz porque “se robó una urna en la localidad de Corcovado”.

No obstante, y aunque faltaba contar una mesa de Trelew, “estamos 400 votos arriba. Creo que es muy bueno el panorama para el peronismo que hizo esta elección con mucha alegría. No es fácil pelear contra los intendentes de Trelew o Esquel; o contra el gobernador. Al peronismo no lo domina el PRO”.

Luque afirmó que “el peronismo está alineado para cambiar la realidad en Argentina, donde hay un gobierno cruel. Hay que pensar en 2027 para tener un proyecto que cambie la realidad también en Chubut”.