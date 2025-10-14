Luque tiene sus propias prioridades en la campaña

Luque recorrió la meseta. "Queremos acompañar desde el Congreso a cada localidad del interior de Chubut", señaló.

Juan Pablo Luque visitó Gualjaina, Paso del Sapo, Gastre, Gan Gan y Telsen. "El abandono es una decisión política", cuestionó. El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos se encuentra recorriendo la provincia. En su paso por la meseta, Juan Pablo Luque destacó que "tenemos chubutenses haciendo patria en estas localidades, a pesar de la ausencia del Estado".

"El abandono de la meseta es real y tenemos la responsabilidad de buscar herramientas para revertir esta situación y responder a las necesidades de este sector de la provincia", manifestó.

"Llama la atención las prioridades que tienen algunos candidatos en esta campaña donde parece más importante seguir queriendo instalar denuncias falsas en mi contra que venir a poner la cara y preguntar cómo podemos ayudar", resaltó.