Luz y Fuerza recuerda el legado de Oscar Smith

A través de una solicitada firmada por Héctor Rubén González, secretario General; Juan Domingo Espinoza, secretario General Adjunto; y Claudia Analía Lorenzo, secretaria de Organización, Prensa y Relaciones Institucionales; el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia recuerda a Oscar Smith, dirigente del gremio en Capital Federal desaparecido por la dictadura militar hace 46 años.

El emotivo texto sostiene textualmente lo siguiente: “el 11 de febrero se cumple un nuevo aniversario de la desaparición forzada por fuerzas militares del secretario General del Sindicato Luz y Fuerza de Capital Federal, Oscar Smith.

“A 46 años de que fuera secuestrado durante la dictadura militar, ‘El Gato’ Smith se convirtió en un símbolo de las luchas por mantener viva la llama de la lucha por la dignificación de los trabajadores.

“Frente a una implacable dictadura militar que sometía a nuestro pueblo en general y a los trabajadores en particular, la figura de Smith se agiganta debido a su lucha contra la precarización laboral pretendida por los militares, la defensa de derechos adquiridos y su férrea negativa a bajar la cabeza ante las exigencias de quienes detentaban el poder en nuestro país.

“Smith, que desde 1974 era secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal, desapareció cuando ese gremio combatía y negociaba para no ser despojado de las mejoras logradas en muchas horas de lucha y en no pocas mesas de paritarias.

“El conflicto entonces era contra SEGBA, presidida por una dura intervención militar. Y el conflicto era una huelga, la primera que un gremio se arriesgó hacer contra la dictadura militar instalada once meses antes.

“Cortar ese movimiento de fuerza, esa salvaje indisciplina, era, sin duda, una decisión del gobierno de facto para evitar que el mal se trasladará a otros gremios también privados de sus conquistas, llamadas privilegios en el idioma entonces oficial.

“La siguiente huelga registrada en el país fue en junio de 1981, cuatro largos años después de que Oscar Smith fuera desaparecido.

“Según relatos de sus compañeros, en el verano de 1977, el general Roberto Viola, uno de los jerarcas del proceso, le hizo saber que saliera de circulación, porque su vida corría peligro, Oscar no hizo caso a la advertencia. ‘Los hombres de Luz y Fuerza jamás tuvieron guardaespaldas. Esa ha sido una trayectoria que yo no torceré’. Oscar Smith fue tajante y no avaló la propuesta del Consejo Directivo de resguardar su integridad.

“Porque como el dirigente que era, sus desvelos pasaban por lograr mantener las fuentes de trabajo de sus compañeros, por mantener la unidad sindical y por organizar la resistencia a la entrega y represión que se avecinaba.

“Oscar Smith fue declarado vecino ejemplar de Avellaneda, una plazoleta y una calle es el homenaje de su ciudad.

“El recuerdo permanente de su familia y el reconocimiento de sus compañeros y del Movimiento Obrero, son el homenaje más sentido. Porque Oscar Smith representa un símbolo y una bandera de la militancia sindical. Por su lucha inclaudicable en la defensa de los trabajadores y la reivindicación de sus derechos. Por la exaltación permanente de la dignidad y el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora, que mantuvo siempre, aun sabiendo del riesgo de su vida.

“Hoy cuando recordamos a Oscar Smith lo hacemos pensando en transmitir a las nuevas generaciones que en la dirigencia sindical hay, hubo y habrá diferentes personajes y distintos estilos. ‘El Gato’ es un ejemplo que quedará eternizado en la historia de nuestra patria por sus ideales y su lucha por los trabajadores.

“Por eso vale memorizar y reiterar la valoración de un dirigente como Oscar ‘El Gato’ Smith. Y también hacemos propia la frase de cabecera de nuestro compañero dirigente que indicaba: ‘Lo que se pierde luchando, tarde o temprano se recupera’”.

“Oscar ‘El Gato’ Smith resulta ser un espejo donde quienes tenemos obligaciones con los trabajadores debemos miramos, a fin de ser mejores cada día a la hora de cumplir con nuestra tarea de defender los derechos de nuestros representados. Abrazar ese ejemplo en cada acción desde los albores de la vida gremial y por siempre es hacer grande a nuestra organización sindical.

“Con su misma energía y con la fuerza de la unidad defendamos desde cada lugar la dignidad del trabajo que es reaseguro de la plenitud de nuestras familias”.