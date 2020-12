Mañana comienza el juicio contra Brenda Vargas

Olga Cañupán, la madre de un delegado de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) seccional Comodoro Rivadavia que en 2014 fue asesinado a balazos pidió “la cadena perpetua” en el marco del juicio- que comenzará el miércoles a las 8- que tiene como imputada a Brenda Vargas.

Hay que recordar que la causa ha sido elevada a juicio en octubre de 2019, y se propuso que el mismo se desarrolle en forma virtual, o bien en una modalidad mixta, presencial y virtual. En tanto, mantuvo la prisión preventiva de Vargas por el término de tres meses, o bien hasta la fecha de juicio en base a la existencia del peligro de fuga, por los antecedentes penales computables de Vargas y la gravedad del hecho.

Cañupán recordó- en La Petrolera- que la causa “se volvió a reabrir. Nada más que ahora con Brenda Vargas que está imputada por ser coautora y participé necesaria del crimen de mi hijo”.

El crimen de Vázquez ocurrió el día 17 marzo de 2014, entre las 19 y las 21. Según Fiscalía, Brenda Vargas llevó bajo engaño a Vázquez al predio del Club Deportivo Roca, y allí le convidó un cigarrillo de marihuana. Luego avisó a individuos no identificados del grupo criminal, quienes sorprendieron a la víctima, lo golpearon y lo maniataron, para luego a instancias de Brenda Vargas, efectuarle uno de los agresores dos disparos con un arma tipo revólver, marca Tanque, calibre .32 largo.

Uno de los proyectiles ingresó en el tórax y otro en la cabeza de Vázquez, provocándole la muerte por “paro cardio-respiratorio traumático debido a lesión cerebral provocado por el paso del proyectil”, con dirección de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo.

“Ella fue la entregadora de este plan macabro” aseguró la madre de Vásquez. “Yo con todo el dolor que tengo voy a pedir cadena perpetua para ella, porque esto fue premeditado. Estudiaron bien cómo iba a ser el crimen”.

“Yo siempre digo que no confío en la Justicia” expresó al dejar entrever que “yo no creo en los jueces de Comodoro Rivadavia. “Quiero transparencia en este juicio, cosa que no tuve en 2017. ¿Quién de la Justicia se pone del lado de las víctimas?” se preguntó.