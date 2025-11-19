Mantienen el arresto domiciliario de Oscar Talma por el homicidio de Víctor Álvarez

El juez penal Jorge Odorisio resolvió este miércoles extender por tres meses —o hasta que se realice la audiencia preliminar— el arresto domiciliario con tobillera electrónica de Oscar Talma, imputado por el homicidio agravado de Víctor Álvarez, ocurrido el 29 de enero de 2025. La decisión se tomó durante una audiencia de revisión en la que tanto la fiscalía como la defensa coincidieron en sostener la medida.

Desde el Ministerio Público Fiscal, el funcionario Maximiliano Morsucci argumentó que “no han variado las circunstancias que motivaron la prisión domiciliaria” y que los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento siguen vigentes. Recordó que la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego ya fue presentada y que aún resta fijar la audiencia preliminar. Además, requirió que la Oficina Judicial designe al juez técnico para avanzar hacia un juicio por jurados.

La defensa, a cargo de Mauro Fonteñez, no presentó objeciones. Señaló que no existen elementos nuevos que permitan solicitar una flexibilización de la medida cautelar.

Odorisio avaló el planteo y ordenó mantener el arresto domiciliario bajo control electrónico, además de intimar a la Oficina Judicial para que agilice la designación del magistrado que intervendrá en el juicio.

Cómo fue el crimen de Víctor Álvarez

Según la imputación fiscal, el hecho ocurrió el 29 de enero alrededor de las 20, cuando Talma llegó junto a dos acompañantes a un domicilio de calle Los Pinos al 850. Tras descender del vehículo y dialogar brevemente con la víctima —Ezequiel Víctor Álvarez— y otras personas, Talma se alejó unos metros, extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos hacia el grupo.

Uno de los proyectiles impactó en la zona dorsal lumbar de Álvarez. La bala quedó alojada en el corazón y, pese a las intervenciones médicas, el joven murió el 31 de marzo por un shock séptico derivado de la lesión.

La causa avanza hacia el juicio por jurados mientras el imputado continuará cumpliendo arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.