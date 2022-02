Mantienen la preventiva de Jaramillo, imputado por el crimen de José Luis Martínez

Por videoconferencia se llevó a cabo la audiencia de control de la prisión preventiva que cumple el condenado Daniel Ariel “oso” Jaramillo en relación al homicidio de José Luis Martínez sucedido el 12 de agosto de 2012.

El tribunal de control estuvo compuesto por las juezas penales Daniela Arcuri y Raquel Tassello; el Ministerio Público Fiscal representado por Patricia Rivas, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Jaramillo fue ejercida por Matías Cimadevilla, defensor particular del mismo.

En un primer momento la funcionaria de fiscalía requirió el mantenimiento de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado en base a la existencia del peligro de fuga. El pasado 26 de agosto de 2020 un tribunal colegiado lo condenó a la pena de 10 años y 8 meses de prisión tras declararlo penalmente responsable por el homicidio de José Luis Martínez. Esta sentencia fue confirmada por la Cámara en lo Penal el pasado 1 de diciembre de 2020, no haciendo lugar a la impugnación ordinaria planteada por la defensa. Luego ésta planteó la queja y asimismo la causa es elevada en consulta, por el monto elevado de la pena, al Superior Tribunal de Justicia provincial. Se realizó dicha audiencia el pasado 31 de noviembre y el 6 de diciembre se realizó el sorteo para el orden de la emisión de votos, resumió Rivas. La causa tiene doble conforme es decir que 6 jueces ya se expidieron respecto de la materialidad y autoría del hecho en cabeza de Jaramillo. Recordando que desde el momento del hecho hasta el año 2019, Jaramillo se mantuvo 7 años prófugo de la Justicia y solicitando la funcionaria de fiscalía por todo esto el mantenimiento de la prisión preventiva de Jaramillo hasta que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada.

En contraposición el defensor planteó que su pupilo hace 2 años y 4 meses que se encuentra privado de su libertad, sin sentencia firme. Asegurando que “no es que estuvo prófugo 7 años, no estaba en conocimiento de su pedido de captura”. Además, argumentó el defensor que tiene arraigo y familia en Trelew, solicitado su arresto domiciliario con tobillera electrónica y supervisión de una vecina. En igual sentido el defensor recordó que planteó su absolución en la audiencia ante la Sala Penal y que el fallo no está firme, es decir que a su criterio el doble conforme no aplicaría.

Finalmente el tribunal de control resolvió por unanimidad mantener la prisión preventiva que cumple Jaramillo hasta que la sentencia pase en calidad de cosa juzgada, o bien dentro de 6 meses, hasta la próxima revisión oficiosa del caso. Esto ya que Jaramillo fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión, por ser declarado autor del homicidio de Martínez, que esto fue confirmado por la Cámara en lo Penal local y que se encuentra esperando el fallo del STJ al respecto. También mencionaron el peligro de fuga y que el arresto domiciliario planteado por la defensa “no logra configurar la presunción de fuga” existente.

El homicidio de José Luis Martínez

Sucedió el 12 de agosto de 2012, siendo aproximadamente las 06:00 hs., cuando en circunstancias en las que José Luis Martínez circulaba a bordo de su vehículo Renault 19 junto a su hijo Gustavo Martínez, quien se encontraba sentado en el asiento delantero del acompañante, y tres testigos amigos de éste último, sentados en la parte de atrás, fueron interceptados sobre Avenida Rivadavia cuando circulaban en dirección este/oeste pasando la intersección por calle Los Robles por otro vehículo marca Toyota, modelo Corolla, de color blanco, rodado desde el cual el conductor, Daniel Ariel Jaramillo. Éste le efectuó al menos un disparo con un arma de fuego, calibre 9 mm., provocándole lesiones a Gabriel Martínez en la zona abdominal, y la rotura del vidrio del acompañante del rodado. Ante esta circunstancia José Luís Martínez siguió al conductor del rodado Toyota Corolla por avenida Rivadavia hasta pasar calle Martín Fierro y colisionarlo en su parte trasera, provocando de este modo que el Toyota perdiera su paragolpes trasero, el cual quedó tirado en la calle, y Jaramillo el control del rodado, frenando a la altura 2.900, como así también José Luis Martínez, quien perdió el control del rodado R 19 e impactó contra una palma de luz a la altura 3.119, quedando detenidos en el lugar.

Inmediatamente, José Luís Martínez, descendió del rodado y se dirigió hacia atrás, lugar donde se encontraba el rodado Toyota conducido por Daniel “Oso” Jaramillo, quien desde el interior del rodado y con claras intenciones de dar muerte efectuó un disparo de arma de fuego contra la humanidad de José Luís Martínez, el cual ingresó en la región del tórax (parte izquierda) lesionando arteria aorta y salió en la región lumbar derecha, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, provocando el deceso del nombrado minutos más tarde en el Hospital Regional por ‘paro cardio-respiratorio traumático provocado por un shock hemorrágico, debido a la lesión de la aorta provocada por paso de proyectil de arma de fuego’”.