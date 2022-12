Mantienen la preventiva de Triviño por tentativa de homicidio

Presidió la audiencia Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Ariel Corredera, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Triviño fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.

El representante de fiscalía solicitó se mantenga la prisión preventiva del imputado Triviño ya que los presupuestos por los cuales se le dictó la medida se mantienen a la fecha, solicitando por todo ello la continuidad de la prisión preventiva de Triviño hasta el próximo 16 de febrero de 2023, fecha en que vence el plazo de investigación.

La defensora no coincidió con el representante de fiscalía en la existencia del “peligro de fuga ya que el mismo es fundado en la expectativa de pena y se convierte en un adelantamiento de pena”. “La sola pena en expectativa no permite fundar el peligro de fuga”, continuó la defensora. “Tampoco se ha fundamentado el peligro de entorpecimiento”, expresó. No pudiendo oponerse la defensora al mantenimiento de la prisión preventiva, ya que no trae elementos nuevos para el análisis, por las conductas en otras causas de Triviño. No objeta por último el plazo de la medida de coerción hasta cuando lo solicitó el funcionario de fiscalía.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de Triviño hasta el 16 de febrero de 2023, momento en que se vence el plazo de investigación.

EL CASO

El ilícito investigado acontece el pasado 3 de agosto, siendo aproximadamente las 13.45 hs., cuando el imputado Triviño se hizo presente en un domicilio de las calles Garcés y Balbín exigiendo se retirasen sus moradores de ella, exhibiendo un arma de fuego, ya que él la había comprado en 2017. Luego que se retiran, Triviño sustrae un Tv led y procede a incendiar dicho inmueble, provocando importantes daños materiales. En estas circunstancias personal policial que se encontraba cumpliendo vigilancia en un domicilio cercano al referido observan descender del cerro una persona sexo masculino, luego identificada como Triviño, con una TV en un brazo y un arma de fuego en la otra mano. Se identifican como personal policial, y Triviño efectúa varios disparos e impacta uno de ellos contra la humanidad de un servidor público; esto es repelido por personal policial que hiere al imputado, que abandona el Tv en el lugar y se oculta en un domicilio cercano donde finalmente es detenido Triviño. Encuadrándose jurídicamente el mismo como “amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real con daño, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, e concurso ideal con tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido contra personal policial” en calidad de “autor” para Triviño.