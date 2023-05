Maratea reapareció y dijo que estuvo con la mujer de un periodista

Santiago Maratea se convirtió en la gran esperanza de Independiente para salir de las deudas. Todo empezó a buen ritmo, se fueron superando barreras, pero a un paso de llegar a los 800 millones, el influencer desapareció de sus redes sociales.

Esto llamó la atención de los hinchas, porque a diario venía actualizando el monto y de repente lo dejó de hacer.

Incluso, dejó de incentivar a los fanáticos con distintas alternativas para que la gente siga depositando en la cuenta del fideicomiso. Nada. Ni rastros. Uno de los que se hizo eco de esto fue el periodista Flavio Azzaro.

A través de su cuenta de Twitter, bromeó cambiándole la letra a una canción de cancha: “Maratea, Maratea… Maratea se borró, se llevó toda la guita…”, cantó.

En medio de esta incertidumbre que duró una semana, Maratea reapareció a través de sus historias de Instagram. De antemano, pidió perdón por su ausencia. “Les pido disculpas, sé que desaparecí 6 días…estaba con la mujer de un periodista”, comenzó.

“No les puede decir cual, pero el nombre empieza con F”, agregó. Claramente se refirió a Flavio, aunque no lo nombró. Luego, marcó: “6 días sin subir historias, ¿te parece todo un panel de 6 personas debatiendo dónde estoy?”.

El periodista partidario, simpatizante del otro equipo de Avellaneda, dejó entrever que se había escapado con todo el dinero. Sobre esto, sostuvo: “Los rumores sugieren que me escapé con la plata, que la plata desapareció o que hay menos plata, pero bueno, estamos a 15 millones de los 800 millones”.

Sobre su ausencia, confesó: “No se los voy a negar, desaparecí porque me saturé. Me saturé amigo…una auténtica saturada. Me saturé de la operación de los medios de comunicación, todos acá atrás (se tocó la nuca), y cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado sin disimulo”.

https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1661170396488429571 Santi Maratea salió a responder las acusaciones de que se había escapado con la plata de la colecta para Independiente pic.twitter.com/b98Maqae4R — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) May 24, 2023

“Lo que pienso, conceptualmente hablando, vengan de a uno. Porque todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme…si vinieran de a uno al menos”, dijo sobre el grupo que pone el foco en él, pero no en los Moyano, por ejemplo, que generaron la deuda, y cerró: “Saturado y todo, me puse a laburar en burocracia de esta colecta”.