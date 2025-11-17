Marcelo Agrelo correrá en 2026 en el equipo del Trotta Racing

El piloto comodorense tiene nuevo equipo de cara a la próxima temporada en la máxima categoría del automovilismo argentino.

El comodorense Marcelo Agrelo ya tiene cerrada la temporada 2026 del Turismo Carretera. El piloto del sur argentino integrará el equipo de Esteban Trotta y correrá con un Torino, informó la ACTC.

De esa manera, Agrelo, que actualmente compite en el campeonato de TC con un Toyota Camry del Maquin Parts Racing, tendrá la próxima temporada nuevo equipo y con las expectativas renovadas.

Marcelo Agrelo corrió este domingo la penúltima fecha de la Copa de Oro en el autódromo de Toay, La Pampa, donde apenas pudo dar ocho vueltas ya que sufrió la rotura del motor de su auto.

Ese prematuro abandono, dejó al piloto chubutense, con las manos vacías y ya sin chances de poder pelear por el título de la Copa de Oro, ya que solo cuatro pilotos irán por ese objetivo: Agustín Canapino, Santiago Mangoni, Matías Rossi y el uruguayo Marcos Landa.

Por otra parte, en el Trotta Racing, el nuevo equipo que le espera a Agrelo a partir de 2026, el otro piloto que tiene confirmado es Ignacio Faín.

Además, resta aún confirmar si continúa en la escuadra el cordobés Facundo Chapur, algo que en las próximas horas podría decidirse sobre si sigue o no en la estructura que tiene sede en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Esteban Trotta confirmó que el Team tendrá tres Torino para el año que viene, destacando que por el momento, dos son para el TC.