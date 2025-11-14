Marcelo Agrelo se presenta en La Pampa

El piloto comodorense tomará parte este fin de semana en el autódromo de Toay de la 4ª fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, la penúltima del año.

El autódromo de Toay, provincia de La Pampa, será el escenario de la penúltima fecha de la temporada -cuarta de la Copa de Oro- del Turismo Carretera, competencia en la que estará el piloto comodorense Marcelo Agrelo.

En ese contexto, Agrelo, con Toyota Camry de Maquin Parts, será parte este sábado de los entrenamientos -primero y segundo-, mientras que a partir de las 16, se realizará la clasificación.

El domingo, mientras tanto, en horas de la mañana, se desarrollarán las tres series selectivas que determinarán luego del orden de la grilla para la final, que se correrá desde las 13:30, a 25 vueltas o 50 minutos de duración.

La categoría viene de correr en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, donde el ganador de la final fue el arrecifeño Agustín Canapino, quien con Chevrolet Camaro, lidera la Copa de Oro, con cinco victorias en lo que va de la temporada.

Por su parte, Agrelo, tratará de terminar de la mejor manera un año en la máxima categoría del automovilismo argentino donde lo tuvo como el ganador de la Etapa Regular.

El piloto sureño, que marcha 9º en la Copa de Oro, aún tiene pendiente la victoria -requisito clave-, para sí luchar por el título, ya que matemáticamente todavía cuenta con chances, como la tienen otros pilotos.

………………..

Copa de Oro

Pos Piloto Victorias Pts Marca

1º Agustín Canapino 5 155 Chevrolet Camaro

2º Matías Rossi (UM) - 108 Toyota Camry

3º Santiago Mangoni - 103,5 Chevrolet Camaro

4º Marcos Landa (UM) - 92,5 Chevrolet Camaro

5º Julián Santero - 85,5 Ford Mustang

6º Mauricio Lambiris 1 74,5 Ford Mustang

7º Germán Todino - 73 Ford Mustang

8º José Urcera (UM) - 72,5 Ford Mustang

9º Marcelo Agrelo - 68 Toyota Camry

10º Mariano Werner 1 68 Ford Mustang

11º Christian Ledesma - 65 Chevrolet Camaro

12º Otto Fritzler 1 60 Toyota Camry

13º Jeremías Olmedo - 55,5 Ford Mustang

14º Valentín Aguirre - 54,5 Chevrolet Camaro

15º Juan Martín Trucco - 37 Dodge Challenger