Marcelo Agrelo se presenta en La Pampa

El autódromo de Toay, provincia de La Pampa, será el escenario de la penúltima fecha de la temporada -cuarta de la Copa de Oro- del Turismo Carretera, competencia en la que estará el piloto comodorense Marcelo Agrelo.
En ese contexto, Agrelo, con Toyota Camry de Maquin Parts, será parte este sábado de los entrenamientos -primero y segundo-, mientras que a partir de las 16, se realizará la clasificación.
El domingo, mientras tanto, en horas de la mañana, se desarrollarán las tres series selectivas que determinarán luego del orden de la grilla para la final, que se correrá desde las 13:30, a 25 vueltas o 50 minutos de duración.
La categoría viene de correr en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, donde el ganador de la final fue el arrecifeño Agustín Canapino, quien con Chevrolet Camaro, lidera la Copa de Oro, con cinco victorias en lo que va de la temporada.
Por su parte, Agrelo, tratará de terminar de la mejor manera un año en la máxima categoría del automovilismo argentino donde lo tuvo como el ganador de la Etapa Regular.
El piloto sureño, que marcha 9º en la Copa de Oro, aún tiene pendiente la victoria -requisito clave-, para sí luchar por el título, ya que matemáticamente todavía cuenta con chances, como la tienen otros pilotos.
………………..
Copa de Oro
Pos Piloto Victorias Pts Marca
1º Agustín Canapino 5 155 Chevrolet Camaro
2º Matías Rossi (UM) - 108 Toyota Camry
3º Santiago Mangoni - 103,5 Chevrolet Camaro
4º Marcos Landa (UM) - 92,5 Chevrolet Camaro
5º Julián Santero - 85,5 Ford Mustang
6º Mauricio Lambiris 1 74,5 Ford Mustang
7º Germán Todino - 73 Ford Mustang
8º José Urcera (UM) - 72,5 Ford Mustang
9º Marcelo Agrelo - 68 Toyota Camry
10º Mariano Werner 1 68 Ford Mustang
11º Christian Ledesma - 65 Chevrolet Camaro
12º Otto Fritzler 1 60 Toyota Camry
13º Jeremías Olmedo - 55,5 Ford Mustang
14º Valentín Aguirre - 54,5 Chevrolet Camaro
15º Juan Martín Trucco - 37 Dodge Challenger