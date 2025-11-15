Werner marcó la pole y Agrelo clasificó 2º

El TC realizó la clasificación de la penúltima fecha de la temporada en el autódromo pampeano de Toay. La jornada se vio afectada por una fuerte tormenta.

Y la fuerte tormenta que se desató sobre el circuito pampeano de Toay, fue la gran protagonista de la jornada. Mariano Werner, que había establecido el mejor registro en el primer grupo clasificatorio, debió esperar la decisión de los Comisarios Deportivos que, luego de que cesara el vendaval, decidieron que continuara la actividad, esta vez con piso mojado.

En consecuencia, Werner, con su Ford Mustang y al final de la jornada certificó lo que había logrado un par de horas antes, ser el piloto más rápido a la hora de la clasificación general y largar desde el mejor lugar en la grilla de partida de la primera serie que el TC completará este domingo por la 14ª y anteúltima fecha del certamen 2025 de la categoría, informó la página de la ACTC.

Werner, estableció un registro veloz de: 1.13.477/1000 para recorrer los 4,148,40 kms. del autódromo “Provincia de La Pampa” y nadie, de los dos grupos restantes, obviamente, pudo bajar los tiempos ya establecidos, con piso seco. Segundo, quedó el comodorense Marcelo Agrelo con el Toyota Camry a 350/1000, tercero, Christian Ledesma, Chevrolet Camaro, a 447/1000, cuarto, Valentín Aguirre, también con Chevrolet Camaro, a 470/1000 y quinto, el Campeón, Julián Santero, con Ford Mustang, a 506/1000.

A las 10:10 de este domingo, se pondrá en marcha la primera serie que recorrerá 5 vueltas al trazado pampeano con Mariano Werner y Valentín Aguirre en la primera fila, un Ford y un Chevrolet, la vieja rivalidad del TC.

A las 10:35 arrancará la segunda batería, con Marcelo Agrelo, Toyota Camry y Julián Santero, en la primera fila, en tanto que a las 11 comenzará la tercera y última serie con Christian Ledesma, Chevrolet Camaro y Germán Todino, Ford Mustang, todo por la cuarta fecha de la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros, que tiene a Agustín Canapino en el primer lugar.

Clasificación

1º Mariano Werner (Ford Mustang) 1’13”477/1000

2º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 0’350/1000

3º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) a 0’447/1000

4º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) a 0’447/1000

5º Julián Santero (Ford Mustang) a 0’506/1000

6º Germán Todino (Ford Mustang) a 0’525/1000

7º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 0’923/1000

8º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 0’946/1000

9º Otto Fritzler (Toyota Camry) a 0’998/1000

10º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 1’160/1000