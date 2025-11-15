Será este domingo cuando se corra en el autódromo Mar y Valle de Trelew el Gran Premio “Coronación”.

El automovilismo chubutense corona a los mejores del año

El autódromo Mar y Valle de Trelew conocerá este domingo a los campeones de sus cinco categorías, cuando se corra el Gran Premio Coronación.

El sábado fue día de un cuarto entrenamiento, luego clasificaciones y más tarde, dieron comienzo las baterías.

En ese contexto, en Renault 12, Cristian Marsicano y Javier Casas se quedaron con las series.

En el Turismo Pista 1.100cc, los ganadores de las tres series fueron Franco Vallejos (1º), Martín Muñoz (2º y la más rápida) y Juan Cruz Centeno (3º).

Por su parte, Miguel Otero, actual líder del TC Austral, ganó la única serie que se corrió en la categoría, seguido de Sergio Larreguy, quien es el otro piloto que llega con chances de repetir el título.

Mientras tanto, en el TC Patagónico, la victoria en la única batería corrida fue para Emiliano López, quien tuvo que esperar ya que el resultado había quedado en suspenso. Luego de confirmado su triunfo, el comodorense se acercó más a la cima del campeonato. Marcos Laudonio ocupó el sexto lugar, mientras que el líder Axel Oliver llegó octavo.

Y en las series del TP Gol 1.6, Renzo Blotta se adueñó de la primera batería -el líder Pablo Pires fue tercero-, mientras que la Arian Gómez se quedó con la victoria en la segunda carrera.

Este domingo, seguramente con un lleno total, quedarán definidos los campeones en cada una de las categorías de pista.

…………………..

Panorama

RENAULT 12

1ª Serie (6 vueltas)

1º Cristian Marsicano 7’30”764/1000

2º Marcos Panquilto a 0’788/1000

3º Juan José Campano a 1’043/1000

4º Héctor Montenegro a 1’616/1000

5º Abel Panquilto a 4’929/1000

6º Sebastián Sandoval a 9’174/1000

7º Kevin Díaz a 9’404/1000

8º Emanuel Correa a 9’595/1000

9º Ezequiel Pizzonía a 10’771/1000

10º Jaime Soto a 53’826/1000

2ª Serie (6 vueltas)

1º Javier Casas 7’34”915/1000

2º Gianfranco Mesiti a 0’162/1000

3º Ezequiel González a 1’734/1000

4º Sebastián Acosta a 2’925/1000

5º Agustín Baima a 3’522/1000

6º René Ludden a 7’284/1000

7º José Carrasco a 13’997/1000

8º Javier Márquez a 26’563/1000

9º Eduardo Otero a 49’258/1000

10º Cristian Schill a 56’616/1000

TP 1.100CC

1ª Serie (6 vueltas)

1º Franco Vallejos 7’51”885/1000

2º Roberto Marzoli a 0’598/1000

3º Leonardo Carrión a 0’785/1000

4º Walter Jones a 1’208/1000

5º Daniel Nogales a 3’622/1000

6º Benjamín Carrizo a 3’658/1000

7º Gino Finiguerra a 3’711/1000

8º Joaquín Weise a 3’978/1000

9º Fernando Ferrara a 7’113/1000

10º Nicolás Coll a 10’285/1000

2º Serie (6 vueltas)

1º Martín Muñoz 7’51”724/1000

2º Pablo Arabia a 0’100/1000

3º Rubén Grier a 0’290/1000

4º Santiago Acevedo a 1’133/1000

5º Federico Rinardi a 1’263/1000

6º Luciano Centeno a 1’489/1000

7º Agustín Zukas a 2’707/1000

8º Daniel Galleguillo a 7’540/1000

9º Bruno Pugh a 12’104/1000

10º Ricardo González a 12’203/1000

3ª Serie (6 vueltas)

1º Juan Cruz Centeno 7’55”684/1000

2º Mariano Ayup a 0’400/1000

3º Agustín Villa a 0’422/1000

4º Enrico Fratesi a 1’829/1000

5º Cristian Augusto a 2’150/1000

6º Luciano Carenini a 3’262/1000

7º Pablo Eckerman a 12’082/1000

8º Agustín Cerecero a 23’823/1000

9º Ramiro Lorenzi a 24’831/1000

10º Leonardo Llancamán a 25’102/1000

TC AUSTRAL

Serie unica (6 vueltas)

1º Miguel Otero 6’53”225/1000

2º Sergio Larreguy a 2’845/1000

3º Javier Hernández a 4’728/1000

4º Emanuel García a 5’829/1000

5º Javier Figueroa a 6’898/1000

6º Martín Larreguy a 7’962/1000

7º Gustavo Gonzalez a 11’432/1000

8º Marcelo Otero a 11’732/1000

9º Máximo Arias a 12’026/1000

10º Daniel Sauthier a 34’019/1000

TC PATAGONICO

Serie Unica (6 vueltas)

1º Emiliano López 6’32”423/1000

2º Julio Bona a 0’216/1000

3º Gustavo Micheloud a 0’580/1000

4º Sebastián Gatica a 6’062/1000

5º Julio Sosa a 6’382/1000

6º Marcos Laudonio a 11’435/1000

7º Cristian Tripiano a 12’540/1000

8º Axel Oliver a 15’154/1000

9º Daniel Laudonio a 35’375/1000

10º Tomás Oliver NT

11º Mauricio Naso NT

TP GOL 1.6

1ª Serie (6 vueltas)

1º Renzo Blotta 7’00”017/1000

2º Federico Fraccaro a 5’869/1000

3º Pablo Pires a 6’216/1000

4º Nicolás Vales a 6’296/1000

5º Santiago Paincho a 6’447/1000

6º Nicolás Rodríguez a 6’771/1000

7º Alberto Vitorino Pinto a 7’041/1000

8º Félix Arranz a 7’339/1000

9º Ayrton Sierra a 7’847/1000

10º Adrián Awstin a 19’140/1000

2ª Serie

1º Arian Gómez 7’04”454/1000

2º Sebastián Rodríguez a 2’357/1000

3º Martín Ebene a 2’497/1000

4º Fabián López a 2’909/1000

5º Fernando Przybytek a 5’013/1000

6º Santiago Gamba a 5’050/1000

7º Agustín Vera a 5’361/1000

8º Agustín Montecino a 6’534/1000

9º Sebastián Carballo a 6’822/1000

10º Martín Coronel a 7’395/1000

11º Federico Vieytes a 8’066/1000