El automovilismo chubutense corona a los mejores del año

El autódromo Mar y Valle de Trelew conocerá este domingo a los campeones de sus cinco categorías, cuando se corra el Gran Premio Coronación.
El sábado fue día de un cuarto entrenamiento, luego clasificaciones y más tarde, dieron comienzo las baterías.
En ese contexto, en Renault 12, Cristian Marsicano y Javier Casas se quedaron con las series.
En el Turismo Pista 1.100cc, los ganadores de las tres series fueron Franco Vallejos (1º), Martín Muñoz (2º y la más rápida) y Juan Cruz Centeno (3º).
Por su parte, Miguel Otero, actual líder del TC Austral, ganó la única serie que se corrió en la categoría, seguido de Sergio Larreguy, quien es el otro piloto que llega con chances de repetir el título.
Mientras tanto, en el TC Patagónico, la victoria en la única batería corrida fue para Emiliano López, quien tuvo que esperar ya que el resultado había quedado en suspenso. Luego de confirmado su triunfo, el comodorense se acercó más a la cima del campeonato. Marcos Laudonio ocupó el sexto lugar, mientras que el líder Axel Oliver llegó octavo.
Y en las series del TP Gol 1.6, Renzo Blotta se adueñó de la primera batería -el líder Pablo Pires fue tercero-, mientras que la Arian Gómez se quedó con la victoria en la segunda carrera.
Este domingo, seguramente con un lleno total, quedarán definidos los campeones en cada una de las categorías de pista.
…………………..
Panorama
RENAULT 12
1ª Serie (6 vueltas)
1º Cristian Marsicano 7’30”764/1000
2º Marcos Panquilto a 0’788/1000
3º Juan José Campano a 1’043/1000
4º Héctor Montenegro a 1’616/1000
5º Abel Panquilto a 4’929/1000
6º Sebastián Sandoval a 9’174/1000
7º Kevin Díaz a 9’404/1000
8º Emanuel Correa a 9’595/1000
9º Ezequiel Pizzonía a 10’771/1000
10º Jaime Soto a 53’826/1000
2ª Serie (6 vueltas)
1º Javier Casas 7’34”915/1000
2º Gianfranco Mesiti a 0’162/1000
3º Ezequiel González a 1’734/1000
4º Sebastián Acosta a 2’925/1000
5º Agustín Baima a 3’522/1000
6º René Ludden a 7’284/1000
7º José Carrasco a 13’997/1000
8º Javier Márquez a 26’563/1000
9º Eduardo Otero a 49’258/1000
10º Cristian Schill a 56’616/1000
TP 1.100CC
1ª Serie (6 vueltas)
1º Franco Vallejos 7’51”885/1000
2º Roberto Marzoli a 0’598/1000
3º Leonardo Carrión a 0’785/1000
4º Walter Jones a 1’208/1000
5º Daniel Nogales a 3’622/1000
6º Benjamín Carrizo a 3’658/1000
7º Gino Finiguerra a 3’711/1000
8º Joaquín Weise a 3’978/1000
9º Fernando Ferrara a 7’113/1000
10º Nicolás Coll a 10’285/1000
2º Serie (6 vueltas)
1º Martín Muñoz 7’51”724/1000
2º Pablo Arabia a 0’100/1000
3º Rubén Grier a 0’290/1000
4º Santiago Acevedo a 1’133/1000
5º Federico Rinardi a 1’263/1000
6º Luciano Centeno a 1’489/1000
7º Agustín Zukas a 2’707/1000
8º Daniel Galleguillo a 7’540/1000
9º Bruno Pugh a 12’104/1000
10º Ricardo González a 12’203/1000
3ª Serie (6 vueltas)
1º Juan Cruz Centeno 7’55”684/1000
2º Mariano Ayup a 0’400/1000
3º Agustín Villa a 0’422/1000
4º Enrico Fratesi a 1’829/1000
5º Cristian Augusto a 2’150/1000
6º Luciano Carenini a 3’262/1000
7º Pablo Eckerman a 12’082/1000
8º Agustín Cerecero a 23’823/1000
9º Ramiro Lorenzi a 24’831/1000
10º Leonardo Llancamán a 25’102/1000
TC AUSTRAL
Serie unica (6 vueltas)
1º Miguel Otero 6’53”225/1000
2º Sergio Larreguy a 2’845/1000
3º Javier Hernández a 4’728/1000
4º Emanuel García a 5’829/1000
5º Javier Figueroa a 6’898/1000
6º Martín Larreguy a 7’962/1000
7º Gustavo Gonzalez a 11’432/1000
8º Marcelo Otero a 11’732/1000
9º Máximo Arias a 12’026/1000
10º Daniel Sauthier a 34’019/1000
TC PATAGONICO
Serie Unica (6 vueltas)
1º Emiliano López 6’32”423/1000
2º Julio Bona a 0’216/1000
3º Gustavo Micheloud a 0’580/1000
4º Sebastián Gatica a 6’062/1000
5º Julio Sosa a 6’382/1000
6º Marcos Laudonio a 11’435/1000
7º Cristian Tripiano a 12’540/1000
8º Axel Oliver a 15’154/1000
9º Daniel Laudonio a 35’375/1000
10º Tomás Oliver NT
11º Mauricio Naso NT
TP GOL 1.6
1ª Serie (6 vueltas)
1º Renzo Blotta 7’00”017/1000
2º Federico Fraccaro a 5’869/1000
3º Pablo Pires a 6’216/1000
4º Nicolás Vales a 6’296/1000
5º Santiago Paincho a 6’447/1000
6º Nicolás Rodríguez a 6’771/1000
7º Alberto Vitorino Pinto a 7’041/1000
8º Félix Arranz a 7’339/1000
9º Ayrton Sierra a 7’847/1000
10º Adrián Awstin a 19’140/1000
2ª Serie
1º Arian Gómez 7’04”454/1000
2º Sebastián Rodríguez a 2’357/1000
3º Martín Ebene a 2’497/1000
4º Fabián López a 2’909/1000
5º Fernando Przybytek a 5’013/1000
6º Santiago Gamba a 5’050/1000
7º Agustín Vera a 5’361/1000
8º Agustín Montecino a 6’534/1000
9º Sebastián Carballo a 6’822/1000
10º Martín Coronel a 7’395/1000
11º Federico Vieytes a 8’066/1000