Ledesma volvió a la victoria en el TC y abandonó Agrelo

Logró el 27º triunfo en la categoría más popular del automovilismo argentino. El comodorense Marcelo Agrelo dio solo ocho vueltas y se despidió de la lucha por el título.

El marplatense Christian Ledesma se impuso en la 14ª. final del año que se corrió en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa y el mundo del TC está feliz.

Ledesma, que tripula un Chevrolet Camaro que le atiende el equipo Pradecon Racing, consiguió la victoria nro. 27 en su historial en la categoría y regresa al triunfo luego de 1527 días, después de haber ganado en Rafaela el 11 de setiembre del año 2021, informó la página de la ACTC.

Por su parte, el comodorense Marcelo Agrelo, con Toyota Camry, abandonó en la octava vuelta y de esa manera quedó afuera de la lucha por el título.

Agrelo había ganado la segunda serie por la mañana, pero luego de una protesta de Julián Santero a los comisarios deportivos, el chubutense fue recargado por un toque al Ford Mustang del piloto mendocino, por lo que la final, la largó desde la cuarta fila, es decir del octavo puesto.

Ledesma, largó desde la primera fila, junto a Mariano Werner, que era el hombre a batir el fin de semana, que en la fatídica vuelta 13 debió desertar de la carrera luego de un inconveniente mecánico y desde allí, el piloto del Camaro nro. 24 edificó una victoria sin sobresaltos, haciendo todo bien, a medida, sin errores, manteniendo a distancia a Mauricio Lambiris, que con el Ford Mustang, finalmente, terminó segundo.

Y la gente que sigue al TC festeja y se emociona, pues este piloto comenzó a correr en el siglo pasado. Debutó en la categoría en 1998 y hace poco más de 26 años consiguió su primer triunfo. Y desde allí hasta este presente en un equipo armado a su conocimiento y capacidad para volver a lo más alto del ´podio en una pista colmada de hinchas de Chevrolet que vivaron su nombre hasta un par de horas después de finalizada la carrera pampeana.

Y no es poco…Ledesma, con sus 49 años, es el piloto en actividad con la mayor cantidad de carreras corridas en la categoría, 419, logrando la nada despreciable cifra de 27 victorias, 64 series ganadas y en 31 oportunidades marcó la vuelta más rápida a la hora de clasificar. Por eso la alegría, su emoción y el llanto de la gente que lo quiere. Ledesma es sinónimo de TC.

El marplatense, ganó luego de 30 giros al trazado pampeano, seguido por Mauricio Lambiris, con Ford Mustang y en el tercer lugar llegó Valentín Aguirre con Chevrolet Camaro. Detrás, en el cuarto lugar, German Todino, Ford Mustang y quinto, Agustín Canapino, con su Chevrolet Camaro, firme candidato para quedarse con el certamen.

Al TC le falta solo una carrera para culminar con el campeonato 2025, que será el próximo 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

La Copa de Oro está liderada por Agustín Canapino con 189 puntos, segundo, Santiago Mangoni: 131,5, tercero, Matías Rossi: 126 y cuarto, Marcos Landa: 124,5 puntos. Solo estos pilotos tienen posibilidad de conseguir el máximo halago, pero Mangoni, Rossi y Landa, deberán ganar en La Plata, condición indispensable para conseguir el título.

“No tengo palabras para el grupo de trabajo del equipo, porque tuve un gran auto todo el fin de semana, realmente Werner tenía un mejor ritmo y creo que no lo hubiese pasado. Sentí todos los ruidos en las últimas 10 vueltas de carrera y disfruté de este triunfo como en aquella primera carrera que gané y eso es bueno, porque siento que sigo estando competitivo”, expresó el ganador.

La próxima carrera del Turismo Carretera, última del campeonato 2025, será el 7 de diciembre en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

…………………

Panorama – 30 vueltas

1º Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) 37’57”426/1000

2º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 1’141/1000

3º Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) a 1’352/1000

4º Germán Todino (Ford Mustang) a 1’696/1000

5º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) a 2’399/1000

6º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 11’078/1000

7º Julián Santero (Ford Mustang) a 14’558/1000

8º Jeremías Olmedo (Ford Mustang) a 14’978/1000

9º Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) a 15’260/1000

10º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 15’602/1000

47º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 22 vueltas

……………

Copa de Oro (corridas 4 fechas)

Pos Piloto Victorias Pts Marca

1º Agustín Canapino 5 189 Chevrolet Camaro

2º Santiago Mangoni - 131,5 Chevrolet Camaro

3º Matías Rossi (UM) - 126 Toyota Camry

4º Marcos Landa (UM) - 124,5 Chevrolet Camaro

5º Julián Santero - 118 Ford Mustang

6º Mauricio Lambiris 1 116,5 Ford Mustang

7º Christian Ledesma 1 110 Chevrolet Camaro

8º Germán Todino - 108,5 Ford Mustang

9º Juan José Ebarlín - 98 Chevrolet Camaro

10º Valentín Aguirre - 93 Chevrolet Camaro

11º Jeremías Olmedo - 86,5 Ford Mustang

12º Mariano Werner 1 77 Ford Mustang

13º Marcelo Agrelo - 74 Toyota Camry

14º Otto Fritzler 1 65 Toyota Camry

15º Juan Martín Trucco - 59,5 Dodge Challenger