Los Pumas tuvieron una remontada histórica y se impusieron a Escocia

En su segunda presentación de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas vencieron a Escocia por 33 a 24 en el estadio Murrayfield de Edimburgo, tras una remontada histórica.

El seleccionado argentino llegaba al encuentro luego de superar como visitante a Gales por 52 a 28 en el mítico Principality Stadium de Cardiff. Por su parte, los escoceses se presentaban ante Argentina después de caer en casa frente a los All Blacks por 25 a 17. El duelo ante el combinado del Cardo marcó además los 50 caps con la camiseta nacional para Juan Cruz Mallía y Juan Martín González.

Los primeros 40 minutos fueron intensos, con ambos equipos determinados a no ceder espacios y a imponerse en los duelos defensivos. Apenas a los 4 minutos, el árbitro Andrew Brace dejó a Los Pumas con uno menos al mostrarle tarjeta amarilla a Mallía. Escocia aprovechó la ventaja numérica para presionar cerca del ingoal argentino, pero la defensa albiceleste resistió y logró despejar el peligro. Sin embargo, los locales insistieron y, tras una veloz combinación entre Rory Hutchinson y Jack Dempsey, este último apoyó el primer try del partido, informó la página de la UAR.

Con el regreso del fullback cordobés, Los Pumas volvieron a equilibrar el trámite y llevaron el juego al campo rival. A los 22 minutos, Argentina probó con un penal de media distancia, pero el envío de Mallía se fue apenas largo. Pese a la mejoría, Escocia estiró la ventaja con una buena jugada colectiva que culminó en try de Ewan Ashman. A 10 minutos del cierre de la etapa inicial, la albiceleste tuvo otra oportunidad de descontar con un penal a 40 metros, pero el remate quedó corto. Así, el primer tiempo se cerró 14-0 para los británicos.

Tras el descanso, Los Pumas salieron decididos a mejorar la presión defensiva y la precisión en los metros finales. No obstante, fueron los dueños de casa quienes golpearon primero y, a los tres minutos, volvieron a vulnerar la defensa argentina con otro try del hooker Ashman. A partir de allí, Felipe Contepomi movió el banco para refrescar el pack de forwards, y el equipo comenzó a mostrar una notable mejoría, instalándose con mayor frecuencia en campo rival. A los 14 minutos, Escocia quedó con un jugador menos por una infracción de Blair Kinghorn en un intento de robo.

La reacción argentina se concretó a los 14 minutos del complemento, cuando el capitán Julián Montoya apoyó el primer try albiceleste, confirmado por el TMO. Envalentonados, Los Pumas volvieron a atacar y, apenas tres minutos después, Rodrigo Isgró encontró un claro para marcar un nuevo try. El Cardo respondió a los 23 minutos con un penal convertido por Finn Russell desde media distancia.

Cuando restaban 10 minutos, Argentina volvió a meterse en terreno escocés y, tras un buen maul -una de sus armas predilectas-, el rafaelino Pedro Rubiolo quebró la defensa para apoyar y dejar al equipo a tiro del empate. La remontada se completó a seis minutos del final: Pablo Matera apoyó un gran try y el cordobés Santiago Carreras sumó la conversión para poner por primera vez en ventaja a Los Pumas.

Con el partido aún abierto, el conjunto argentino volvió a adueñarse de la posesión y, a dos minutos del cierre, Justo Piccardo capitalizó una acción individual brillante: eludió a su marcador y se lanzó en velocidad para firmar el último try y sellar el triunfo por 33 a 24, coronando una remontada memorable.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi volverá a la acción el domingo 22 de noviembre, desde las 13:10 (hora de Argentina), cuando se mida por segunda vez en el año con Inglaterra, esta vez en el estadio de Twickenham, en Londres.