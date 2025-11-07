El Austral de rugby sale a buscar sus finalistas

Será este sábado desde las 16. Deportivo Portugués recibe a Comodoro RC y Calafate RC hará lo propio ante Trelew RC.

Este sábado a partir de las 16 se jugarán en Comodoro Rivadavia las semifinales de una nueva edición del Torneo Austral de rugby, certamen que organizan la Unión Austral y la del Valle del Chubut (URA y URVCh).

En ese contexto, en una de las “semis”, Deportivo Portugués, quien fue el mejor de la fase regular, se las verá con Comodoro RC, que fue cuarto en la misma instancia. El partido, que se jugará en terreno “luso” tendrá el referato de Sebastián Molina, quien estará acompañado por Axel Cárdenas y Julián Ciancio. Además, Nehuén Millamán y Fernando Nahuel fueron designados como cuarto y quinto referí, respectivamente.

Por su parte, en el barrio Divina Providencia, el local Calafate RC, segundo de la fase regular, se las verá con el tercero Trelew RC.

El árbitro principal del partido será Catriel Heiss de la Unión de Rugby de Los Lagos del Sur (URLS), mientras que como asistentes actuarán Roberto Luna y Dante Hermosilla. Pedro Rivera será el cuarto árbitro, mientras que el quinto, Juan Manuel Fuertes.

Cabe destacar que la programación en cancha del “Cala” dará comienzo a las 13:15 con un amistoso en Menores de 14 años, entre el local y Chenque y luego, continuará con un encuentro de Intermedia, entre el dueño de casa y “Las Cebras”.

Por otra parte, la UAR informa que Ezequiel Cid fue designado por la Unión Argentina de Rugby para el partido entre Cuyo y Salta por la Zona Campeonato del Argentino Juvenil.

……………..

Programa – Semifinales

SABADO 8

En Calafate RC – Bº Divina Providencia.

13:15 M-14 (amistoso): Calafate RC vs Chenque RC. Referí: Juan Manuel Fuertes. Asistentes: Designa local y designa visitante.

14:30 Intermedia (amistoso): Calafate RC vs Trelew RC. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Juan Manuel Fuertes y Designa local.

16:00 Primera: Calafate RC vs Trelew RC. Referí: Catriel Heiss (URLS). Asistentes: Roberto Luna y Dante Hermosilla. Cuarto referí: Pedro Rivera. Quinto referí: Juan Manuel Fuertes.

En Deportivo Portugués – Bº Industrial

16:00 Primera: Deportivo Portugués vs Comodoro RC. Referí. Sebastián Molina. Asistentes: Axel Cárdenas y Julián Ciancio. Cuarto referí: Nehuén Millamán. Quinto referí: Fernando Nahuel.