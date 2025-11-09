Los Pumas lograron un sólido triunfo ante Gales

En el primer partido de la ventana internacional de noviembre, Los Pumas vencieron en condición de visitante a Gales por 52-28, en el mítico Principality Stadium de Cardiff. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegaba al choque contra los Dragones tras una exigente participación en el VISA Macro Rugby Championship, que se saldó con dos triunfos y cuatro derrotas. El encuentro representaba en la previa un desafío importante de cara a la lucha del seleccionado argentino por consolidar su lugar dentro de los seis mejores del ránking mundial, clave para el sorteo de la próxima Copa del Mundo.

En una entretenida primera mitad, ambos equipos se tomaron los minutos iniciales para estudiarse y mover la pelota con cautela. Sin embargo, la confianza de Los Pumas creció rápidamente y comenzaron a ejercer presión cada vez más en campo galés. De esta manera llegaron los primeros puntos del seleccionado: tras una buena jugada originada de un line-out y maul, Pedro Delgado culminaba con try una serie de de pick & go, a los siete minutos, informó la página oficial de la UAR.

Tan solo dos minutos después, un nuevo avance por izquierda de la albiceleste terminaba en el primer try con la camiseta argentina del ex hombre del CASI Gerónimo Prisciantelli, quien supo capitalizar un gran kick del tucumano Mateo Carreras. A pesar del golpe, los dueños de casa responderían cinco minutos después con un rápido contraataque que canjeaban por try tras una veloz combinación entre Tom Rogers y Tomos Williams. Unos minutos después, Gales ponía tablas al encuentro tras un largo asedio al ingoal argentino que transformaba en try el hooker Dewi Lake.

En el mejor momento de los Dragones, Ben Thomas dejaba a su equipo con uno menos por una patada en la cabeza a Pablo Matera, que el árbitro Ben O’Keefe sancionó con tarjeta amarilla. A partir de entonces, todo sería de Los Pumas: a 10 minutos del final el cordobés Santiago Carreras adelantaba a la Argentina de penal y a tres minutos del final, Simón Benítez Cruz apoyaba el tercer try para los dirigidos por Felipe Contepomi, tras un gran trabajo de limpieza del ruck de Santiago Chocobares.

Cuando parecía que no habría más emociones, Pablo Matera interceptó un balón aéreo, amagó a la primera línea defensiva de los galeses y realizó una habilitación magistral con su pie izquierdo para que Mateo Carreras apoyara un nuevo try argentino a un minuto del cierre. Ya con el tiempo cumplido, Santiago Carreras, quién estuvo infalible en media distancia, marcaba su cuarta conversión del encuentro para que Los Pumas se fueran al descanso arriba por 31 a 14.

La tónica del partido no varió en los instantes iniciales del complemento y tan solo tres minutos le bastaron a Los Pumas para sumar un nuevo try de la mano de Bautista Delguy. Por una infracción en la misma jugada, Tomos Williams recibía tarjeta amarilla y dejaba a los dirigidos por Steve Tandy nuevamente con un hombre menos. A pesar de la desventaja numérica, el seleccionado gales volvía a insistir y lograba descontar a los 13 minutos gracias al try de su capitán Jac Morgan.

En el mejor momento del partido de los locales, un gran anticipo de Prisciantelli le permitió al apertura robar el balón en plena salida galesa y zambullirse totalmente libre para marcar su segundo try del encuentro y, de esta manera, Argentina volvía a estirar la ventaja. A ocho del final, los galeses volverían a ir al frente, y tras una serie de intentos al borde del ingoal argentino, Blair Murray descontaba nuevamante. No obstante, el encuentro se cerraría con Argentina yendo al frente y cerrando el tanteador con un último try, obra del ex hombre de Champagnat Santiago Grondona, quién ponía cifras definitivas para la victoria 52 a 28.