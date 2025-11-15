Comodoro RC es campeón del Austral por tercera vez

Derrotó 42-33 a Trelew RC y conquistó el título del certamen en la categoría Superior. Ya se había consagrado en 2008 y 2009.

Comodoro RC se consagró este sábado campeón del Torneo Austral de rugby de Primera división al derrotar a Trelew RC por 42-33 en la final jugada en el Valle chubutense.

El “Coirón”, que al término de la primera etapa caída, 19-17, en el segundo tiempo, a pura potencia con sus forwards y anotaciones de try, logró dar vuelta la historia para volver a festejar este título que no lo ganaba desde 2009.

De esa manera, Comodoro RC, que en la anterior edición había caído en la final ante su clásico rival Chenque RC, esta vez, se dio el gusto de ganar en la cancha de “Las Cebras” y gritar campeón por tercera vez en su historia: 2008, 2009 y 2025.

Cabe destacar que el partido final tuvo el arbitraje Bernardo Arocena de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Gabriel Kononczuk de la Unión de Rugby del Valle del Chubut y Roberto Luna de la Unión de Rugby Austral, fueron los jueces asistentes.

El plantel del “Coirón”, que dirige Luis Oller, tuvo a estos protagonistas en la final: Pablo Vergara, Diego Pedraza, Agustín Farías, Julián Traba, Juan Carlos Espíndola, Ezequiel Banovaz, Emiliano Suárez, Ramiro Pussi; Valentino Santacroce, Facundo Camusso, Tomás Ratti, Enzo Agostinelli, Facundo Mutio, Bruno Lavin, Maximiliano Zalazar.

Mientras que ingresaron Thiago Morales, Romeo López Badra, Walter Tripailaf, Alan Pérez, Maximiliano Díaz, Agustín Dumrauf, Gonzalo Zalazar, Pedro Ivars Ferreyra.