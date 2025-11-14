Comodoro RC quiere volverse con el título del torneo Austral

Visita este sábado a Trelew RC por la final. El partido se inicia a las 15:30. En la fase regular se enfrentaron en Astra con triunfo para “Las Cebras” por 39-26.

Comodoro RC visitará este sábado a Trelew RC en la final del Torneo Austral 2025 de rugby de Primera división.

El partido, que dará comienzo a las 15:30, se jugará en cancha de “Las Cebras”, el equipo del Valle.

El referí principal del partido será Bernardo Arocena de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Mientras que Gabriel Kononczuk de la Unión de Rugby del Valle del Chubut y Roberto Luna de la Unión de Rugby Austral, serán los jueces asistentes.

Además, como cuarto referí fue designado Nehuén Millamán, mientras que el quinto es Marcos Arjona, ambos de la URA.

El “Coirón”, que viene de ser finalista de la anterior edición, se metió en la definición por el título luego de ganarle, en condición de visitante, 32-30 a Deportivo Portugués, quien había sido el mejor de la fase regular.

Por su parte, Trelew RC, también como visitante, le ganó a Calafate RC por 28-20 y de esa manera, accedió a la gran final por el campeonato en la categoría Superior.

Cabe destacar que la localía de esta final, se decidió a través del sorteo de la Lotería Nocturna de Chubut, con el número impar 2405, el cual salió favorecido el conjunto de la Unión de Rugby del Valle del Chubut (URVCh).

La final de este partido se podrá ver a través de YouTube por el Canal 12 Chubut.

Trelew RC y Comodoro RC se enfrentaron a fines de agosto por la tercera fecha de la fase regular, -en Astra- con victoria para “Las Cebras” que ganaron por 39-26.

………………

Programa

SABADO 15

Cancha: Trelew RC.

Final – Primera división

15:30 Trelew RC vs Comodoro RC. Referí: Bernardo Arocena (URBA). Asistentes. Gabriel Kononczuk (URVCh), Roberto Luna (URA). 4º Referí: Nehuén Millamán (URA) y 5º Referí: Marcos Arjona (URA).