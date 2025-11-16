El automovilismo provincial coronó a sus campeones

Marcos Panquilto en Renault 12, Miguel Otero en TC Austral, Martín Jones en TP 1.100cc, Emiliano López en TC Patagónico y Pablo Pires, que repite en TP Gol 1.6 lucirán el “1”.

Marcos Panquilto en Renault 12, Miguel Otero en el TC Austral, Martín Jones en el TP 1.100cc, Emiliano López en el TC Patagónico y Pablo Pires en el TP Gol 1.6, se consagraron campeones del automovilismo chubutense, tras correrse la última fecha en el autódromo Mar y Valle de Trelew.

El mediodía tuerca arrancó con la final de los R-12, con la ausencia de quien era el líder Federico Turrez, que por una sanción, no pudo ser parte de esta carrera decisiva.

La victoria quedó para Javier Casas, seguido de los hermanos Sebastián y Cristian Marsicano. Mientras que Marcos Panquilto, llegó al cuarto puesto, sumó los puntos necesarios para, de esa manera, coronarse campeón por tercera vez en la categoría.

En esta prueba, se produjo, entre otros los abandonos de René Ludden y en el final el de Abel Panquilto, quien en un gran carrerón -largó desde el último lugar por cambio de motor-, el piloto de Kilómetro 8 estuvo cerca de la gloria, pero a muy poco del final, se le salió el cable del acelerador y tuvo que abandonar.

La segunda final de la tarde, la victoria quedó para Sergio Larreguy, quien era uno de los candidatos al título y a retener la corona, pero no le alcanzó porque Miguel Otero, quien con la Dodge rosada herida, y con el sexto puesto en pista, pudo llegar a la bandera a cuadros y así sumar los puntos suficientes para quedarse por primera vez con el campeonato.

Larreguy, quien terminó como subcampeón de la temporada, llegó escoltado por Javier Hernández y Emanuel García.

La tarde continuó con la definición del Turismo Pista 1.100cc. La victoria quedó en manos de Martín Muñoz, quien llegó escoltado por Rubén Grier y Santiago Acevedo. El título quedó para Martín Jones, que terminó en el noveno lugar en el clasificador.

Por su parte, Emiliano López, con Chevrolet, largó la final desde el primer lugar y se quedó con un contundente triunfo -quinto del año- que le permitió coronarse campeón por primera vez en el TC Patagónico.

El piloto comodorense tuvo como escoltas a Julio Bona, mientras que tercero llegó el rawsense Axel Oliver, quien era otro de los candidatos a la corona.

Sin embargo, luego en la técnica, Oliver fue recargado por maniobra peligrosa sobre el auto de Gustavo Micheloud, quedando tercero Marcos Laudonio.

Por último, el que lucirá el “1” en la próxima temporada es una vez más Pablo Pires, quien terminó en el sexto puesto y se consagró bicampeón y ya lleva ganado tres títulos en la categoría.

Sin embargo, Pires recuperó un lugar, ya que Martín Coronel recibió en la técnica recargo de un puesto por maniobra peligrosa contra el auto verde del flamante ganador de la corona. La victoria fue para Renzo Blotta, quien no le alcanzó para quedarse con la corona, terminando como subcampeón, seguido de Arian Gómez y Nicolás Vales.

De esa manera, se dio por finalizada una nueva temporada de automovilismo provincial, con la consagración de los cinco campeones en cada una de las categorías, y en donde Pires seguirá luciendo el 1.

Esta competencia, la organizó la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo y estuvo en juego el Gran Premio “Michelin”.

Panorama - Finales

RENAULT 12 (16 vueltas)

1º Javier Casas 19’46”591/1000

2º Sebastián Marsicano a 0’130/1000

3º Cristian Marsicano a 1’059/1000

4º Marcos Panquilto a 1’075/1000

5º Juan José Campano a 1’173/1000

6º Héctor Montenegro a 2’667/1000

7º Kevin Díaz a 3’036/1000

8º Cristian Schill a 7’123/1000

9º Agustín Baima a 16’186/1000

10º Sebastián Acosta a 22’111/1000

TC AUSTRAL (16 vueltas)

1º Sergio Larreguy 18’21”385/1000

2º Javier Hernández a 1’562/1000

3º Emanuel García a 14’168/1000

4º Máximo Arias a 14’496/1000

5º Marcelo Otero a 20’199/1000

6º Miguel Otero a 1’03”101/1000

TP 1.100CC (16 vueltas)

1º Martín Muñoz 20’50”486/1000

2º Rubén Grier a 0’138/1000

3º Santiago Acevedo a 0’293/1000

4º Franco Vallejos a 1’558/1000

5º Juan Cruz Centeno a 2’109/1000

6º Pablo Arabia a 2’198/1000

7º Mariano Ayup a 2’334/1000

8º Benjamín Carrizo a 2’382/1000

9º Martín Jones a 2’869/1000

10º Luciano Centeno a 3’512/1000

TC PATAGONICO (16 vueltas)

1º Emiliano López 17’21”339/1000

2º Julio Bona a 2’887/1000

3º Marcos Laudonio a 5’676/1000

4º Julio Sosa a 11’552/1000

5º Daniel Laudonio a 13’494/1000

6º Sebastián Gatica a 14’352/1000

7º Gustavo Micheloud a 17’062/1000

8º Axel Oliver a 3’059/1000

9º Cristian Tripiano a 36’638/1000

Axel Oliver recibió un recargo de cinco puestos.

TP GOL 1.6 (16 vueltas)

1º Renzo Blotta 18’36”633/1000

2º Arian Gómez a 6’372/1000

3º Nicolás Vales a 15’204/1000

4º Alberto Vitorino Pinto a 21’773/1000

5º Pablo Pires a 23’870/1000

6º Martín Coronel a 21’946/1000

7º Daniel James a 23’905/1000

8º Santiago Gamba a 24’155/1000

9º Ayrton Sierra a 24’286/1000

10º Félix Arranz a 25’604/1000

Martín Coronel recibió el recardo de un puesto.