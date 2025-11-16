Leonel Pernía se quedó con el título del TCR South América

El piloto argentino ganó la carrera 1 y fue décimo en la segunda prueba que se disputó en el autódromo de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso de Brasil.

El título de pilotos TCR South América Banco BRB vuelve para Argentina de la mano de Leonel Pernía. El argentino ganó la primera competencia del día en el autódromo de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, Brasil, y finalizó 10º en la segunda para sumar los puntos necesarios para mantener la diferencia con su compañero de equipo, el brasileño Nelson Piquet Jr. y Pedro Cardoso, que no pudo participar durante el fin de semana por un problema de salud.

En la primera carrera, Leo Pernía arrancó desde la primera fila y se mantuvo hasta el final en la primera colocación a pesar de la lluvia y las complicaciones de la pista.

El espectáculo lo dio Piquet Jr. desde el fondo. El brasileño salió desde el último lugar por el cambio de motor y terminó en la segunda posición, superando a varios rivales por afuera con el circuito mojado. El tercero fue Enzo Gianfratti que tuvo su mejor carrera, partiendo desde el segundo cajón y manteniendo un buen ritmo. El brasileño también fue el ganador de la Copa Trophy.

La primera y segunda posición de Pernía y Piquet Jr. en la Race 1 le dio el título de equipos al Honda YPF Racing que desde este año cambió su autos a los Honda Civic Type R FL5 de última generación.

Los primeros diez de esta competencia fueron completados por Raphael Reis, Tiago Pernía, Genaro Rasetto, Mariano Pernía, Fabián Yannantuoni (que tuvo diez segundos de recargo por un toque con R. Reis), Ernani Khun y Adrián Chiriano.

En la carrera 2 Nelsinho Piquet se llevó el triunfo en una carrera marcada por los constantes cambios de posición entre los cuatro primeros que duró hasta la ultima vuelta. Leo Reis y Fabián Yannantuoni lo acompañaron en el podio. Sobre el final, Leonel Pernía tuvo un despiste que lo relegó hasta la décima plaza. De todas formas, este resultado le sirvió al argentino para gritar campeón por primera vez en el TCR South America Banco BRB

Con respecto a la Copa Trophy. Enzo Gianfratti se llevó el triunfo nuevamente luego de tener una lucha con Mariano Pernía por la quinta posición. Adrián Chiriano y María Nienkötter completaron el top 3.

Con estos resultados, Leonel Pernía suma 590 puntos en el campeonato, seguido por Nelson Piquet Jr. con 480 y Raphael Reis con 416 unidades.

La próxima fecha será el 13 y 14 de diciembre en el Autódromo de Interlagos donde se definirá la Copa Trophy y todos los campeonatos de TCR Brasil Banco BRB.

DECLARACIONES

“Me alegro por todo el equipo y los chicos, hicimos un año increible lograr un nuevo campeonato en mi carrera deportiva es hermoso. Agradezco a Sebastián Martino por la confianza, a mis compañeros de equipo y a todo mis sponsors. Feliz porque nos llevamos la copa para Argentina” (Leonel Pernía).

“Estoy muy feliz y muy orgulloso de mi gente, mis mecánicos y mis pilotos que hicieron un gran trabajo. Lograr esto no es fácil, la categoría es realmente competitiva. Ser campeón de equipos faltando una fecha para el final del campeonato, me pone muy contento. Son objetivos que uno se plantea y planifica mucho antes de empezar el 2025. Hoy lo pudimos lograr, así que estoy realmente muy orgulloso” (Sebastián Martino, jefe de Honda YPF Racing).