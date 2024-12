Marcelo Polino dio detalles de su vida privada

El periodista Marcelo Polino, conocido principalmente por su trabajo y por estar alejado de la exposición de su vida privada, contó que estuvo en pareja con la hija de un conocido cantautor. El reciente ganador del Martín Fierro Latino inició: “No se sabe nada de mi vida privada, básicamente porque no tengo, siempre digo lo mismo. Viste que yo digo que me encierro y gente amiga mía me dice ‘che, ¿en qué andas? ¿Qué hiciste el fin de semana?’. Yo cuando no hago nada, no hago nada, pero de nada”.

"ME GUSTA ESTAR SOLO"

En la misma línea, el periodista reveló: “No chongueo” y agregó: “Tengo la líbido puesta en otro lugar. Desde siempre. Mis amigos me joden con eso. Yo no soy una persona que tenga una vida sexual, sexoafectiva importante, a lo largo de mi vida”.

“Siempre tuve objetivos laborales y me gusta estar solo. De hecho, no he convivido con nadie. Yo estoy tan enamorado de mí que es difícil que me pueda enamorar de otra persona. Lo que yo me doy, no me lo va a dar nunca nadie”, relató Polino.

“Vengo de dormir en las plazas, vine de Tres Arroyos y no tenía dónde vivir. Yo me construí a mí mismo, entonces para que yo te incorpore a una persona a mi vida, tiene que ser alguien que venga en principio a sumar y cuando sos tan autoconstruido, es difícil compartir quién paga la boleta de luz o decidir a dónde vamos de vacaciones”, explicó el comunicador.

Además, aseguró que tiene “muchos” amigos mediáticos: “Con Luciana -Salazar- soy familia porque soy el padrino de Matilda -hija de la modelo- así que es como una relación familiar, con Flavio Mendoza también y ahora estamos trabajando juntos. Pero sí tengo gente muy querida en el medio”.

De esta manera, el periodista afirmó que en su trabajo “hay de todo, como en cualquier profesión. Yo lo que siento es que en nuestro medio, siempre te intentan bajar el precio, entonces hay como un recelo al otro. Pero más que entre pares es de lo que viene de arriba. Viste que en la televisión sos tu último rating. Si mediste bien sos bárbaro y si te fue mal sos lo peor que le pasó al canal”. Pese a esto, Marcelo Polino reveló que estuvo en pareja con Carmela Fischer Díaz, la hija de Pipo Pescador.