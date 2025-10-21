Martes con nubes y viento moderado en Comodoro Rivadavia

Este martes 21 de octubre se presenta con cielo variable en Comodoro Rivadavia, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada tendrá momentos de sol y nubosidad, con una temperatura máxima prevista de 18 °C y una mínima de 11 °C.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con vientos del oeste entre 23 y 31 km/h. Hacia la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque el cielo se tornará mayormente nublado, con una probabilidad baja de lluvias (entre 0 y 10%) y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la noche, se espera un leve descenso de la temperatura, con valores cercanos a los 14 °C. El viento soplará del norte con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 59 km/h.

El panorama general anticipa un día estable, sin precipitaciones significativas, pero con viento persistente durante toda la jornada.