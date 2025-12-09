Más de 100 personas combaten el incendio en El Turbio

El Gobierno del Chubut suma recursos humanos y materiales para enfrentar el incendio forestal registrado hace más de una semana en la zona cordillerana de El Turbio.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Bosques, a cargo de Abel Nievas, avanza con el operativo dispuesto para controlar el siniestro ígneo detectado durante el mediodía del pasado lunes 1 de diciembre en el sector conocido como “Loma de la Chancha”, cerca de Río Turbio.

Desde entonces el Servicio de Manejo del Fuego (SPMF) está al frente de las tareas que reúnen a combatientes en terreno y a personal de apoyo dependiente de distintas instituciones tanto provinciales como nacionales y municipales de la región.

En las últimas horas se incorporó más personal de línea para fortalecer el despliegue. De esta forma, son más de 110 las personas que participan de los intensos trabajos, contabilizando unos 66 combatientes y el resto grupos de apoyo.

Trabajos

Este lunes 8 se produjo la relocalización de campamentos a efectos de implementar una estrategia de combate indirecto, dado que las tareas de control directo son complejas debido al combustible vegetal pesado que se encuentra encendido en el lugar.

La Secretaría de Bosques provincial informó que este martes a primera hora se iniciaban las actividades, en la medida que pudieran realizarse los traslados. Si la meteorología lo impide, algunas cuadrillas de combatientes se trasladarán a pie.

Asimismo, el SPMF, SNMF y el SPLIF de la vecina Provincia de Río Negro comenzarán la construcción de faja de ensanche para anclaje de combate indirecto en la ladera. En tanto, el ICE Lago Puelo hará lo propio en el extremo de mayor altitud.

Cabe mencionar que están abocadas al operativo las bases de Golondrinas, El Turbio, Lago Puelo, Cholila, El Maitén, Epuyén, Brigada Nacional del SNMF, ICE Parques Nacionales (Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo) y SPLIF Río Negro.

Participan, además, áreas técnicas de la Secretaría de Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación, Hospital Rural, Salud y el Ejército Argentino. Al mismo tiempo, hay cinco medios aéreos disponibles.