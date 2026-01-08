Más de 200 brigadistas y 7 medios aéreos combaten el fuego

Más de 200 brigadistas provinciales y nacionales trabajan de manera coordinada en tres áreas afectadas de la Cordillera chubutense, con apoyo de medios aéreos, personal de logística, bomberos voluntarios de toda la provincia, equipos de Vialidad, fuerzas de seguridad y del Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, que ya se encuentra en pleno funcionamiento.

Este jueves por la tarde, el operativo provincial de emergencia evacuó de manera preventiva a los vecinos de la zona de La Angostura, en el marco del avance del incendio y para resguardar la seguridad de las familias.

El Gobierno del Chubut continúa con los operativos para combatir los incendios forestales que afectan tres áreas de la cordillera provincial, con un despliegue total y permanente de recursos humanos y materiales coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de manera conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

Los focos se registran en las zonas de Loma de la Chancha – El Turbio, detectado el 1 de diciembre; Lago Engaño – Río Pico, con inicio el 3 de enero; y Puerto Patriada, donde el incendio se detectó el 5 de enero.

En el territorio trabajan más de 200 brigadistas, junto a personal técnico y de apoyo de organismos provinciales, nacionales y municipales, que desarrollan tareas de combate directo, control de perímetros, enfriamiento de puntos calientes y protección de viviendas e infraestructura, en función de la evolución de cada foco y de las condiciones meteorológicas.

Las acciones se llevan adelante de manera ininterrumpida, con planificación diaria y turnos diurnos y nocturnos, priorizando la seguridad de las comunidades cercanas y del personal afectado al operativo.

MEDIOS AÉREOS

El operativo cuenta con un amplio despliegue de medios aéreos, que trabajan de manera coordinada con las tareas terrestres. Actualmente se encuentran operativos un helicóptero mediano Bell 412, con capacidad para 1.500 litros de agua, y un helicóptero liviano Bell 407, con capacidad de 1.000 litros de agua.

Asimismo, se dispone de dos aviones AT-802 anfibios, con capacidad de carga de 3.000 litros, que realizan abastecimiento directo desde cuerpos de agua, y dos aviones AT-802 de carga terrestre, también con capacidad de 3.000 litros de agua cada uno. A estos recursos se suma un avión cisterna Boeing 737, aportado por la provincia de Santiago del Estero, destinado al combate de incendios de gran magnitud, que estuvo realizando varias pasadas en los puntos más críticos del incendio de Puerto Patriada, descargando más de 15.000 litros de agua y retardante en cada vuelo.

En paralelo, se destaca la plena implementación del Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego, conformado a partir de un convenio firmado oportunamente por las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. En este marco, brigadistas de las tres provincias, y de Nación, trabajan de manera articulada en el territorio, fortaleciendo la coordinación de recursos y estrategias para la prevención y el combate de incendios forestales en la región cordillerana.

SITUACION GENERAL

De acuerdo al último parte oficial del SPMF, el incendio “Loma de la Chancha – El Turbio” se encuentra controlado en un 90%, mientras que el foco de Lago Engaño – Río Pico permanece controlado, con recorridas preventivas para la detección y enfriamiento de puntos calientes.

En tanto, el incendio en la zona de Puerto Patriada continúa activo, con mayor actividad en los sectores conocidos como Callejón de Mayorga, El Desemboque – Cordón Derrumbe, Los Balcones y La Angostura, en áreas cercanas a pobladores.

En ese sector operan más de 200 brigadistas, pertenecientes a organismos provinciales, nacionales y municipales, que realizan tareas de combate directo, recorridos permanentes, refuerzo de líneas, construcción de fajas cortafuegos con herramientas manuales y maquinaria, y enfriamientos con equipos de agua, priorizando la protección de viviendas e infraestructura.

El Gobierno del Chubut solicita a la población extremar las medidas de prevención, respetar las restricciones vigentes y dar aviso inmediato ante la detección de humo o fuego, recordando que la colaboración ciudadana resulta clave para evitar nuevos focos ígneos.

