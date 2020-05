Más de 30 escuelas de danzas de Comodoro presentaron un protocolo

Desde el 16 de marzo 31 escuelas de danzas de Comodoro Rivadavia debieron cerrar sus puertas y desde ese día no pueden ingresar ni realizar ninguna actividad en sus espacios. Por esta situación presentaron un protocolo y esperan una pronta respuesta para poder aliviar la dura situación económica que están atravesando.

Los directores de 31 escuelas de danza del sector privado de Comodoro Rivadavia se unieron para elaborar un protocolo sanitario y así poder volver a las actividades con los recaudos necesarios. El mismo ya fue presentado y se encuentran a la espera de un dictamen favorable.

Desde la organización “Comodoro unidos por la danza”, que nuclea a las 31 escuelas, detallaron a El Patagónico que la situación que atraviesan es muy dura: “tenemos profesores que son monotributistas y dependen exclusivamente de las escuelas de danzas, la mayoría de ellos no han podido recibir la ayuda del Ingreso Familiar de Emergencia y muchos dueños de espacios deben continuar pagando los alquileres porque hay gastos fijos mensuales que se siguen abonando y esto genera más problemas económicos para las instituciones”.

Sobre la presentación del protocolo aseguraron que: “desde la Municipalidad tuvimos una buena escucha y un buen recibimiento, pero sabemos que las decisiones no son autónomas y se deben elevar a Provincia y de ahí a Nación, pero los días pasan y hay escuelas que pueden llegar a cerrar sus puertas, lo que significaría pérdidas de puestos de trabajo”.

Con respecto a las clases online afirman que “es difícil que la gente se acostumbre, hemos tenido muchas bajas de alumnos, algunos porque no se acostumbran, otros porque no tienen ingresos para seguir y se hace difícil sostener la actividad. En principio solicitamos poder ingresar a nuestros edificios ya que no podemos volver”.

Desde “Comodoro unidos por la danza” ya se encuentran trabajando con otros espacios a nivel nacional: “nos comunicamos con escuelas de Neuquén y con bailarines del Teatro Colón para poder visibilizar la situación a nivel nacional, hay muchas familias que dependen de esto, somos un sector artístico, vamos a pedir que se declare la emergencia para la actividad”.

ESCUELAS DE DANZAS QUE INTEGRAN “COMODORO UNIDOS POR LA DANZA”

ALAS ESCUELA DE ARTE Y DANZA

ZAHIA ESCUELA DE DANZA

BASS ESTUDIO DE DANZA

CENTRO DE DANZA PASION Y ALMA

ACADEMIA SHESSENIA ESPACIO INTEGRAL DE ARTE

ACADEMIA DE DANZAS URBANAS GOOD VIBES

JAZZ DE LA COSTA

BAIL'ARTE SUR

INSTITUTO DE DANZA MCM (EN TRANSICION)

CENTRO DE DANZA ASI SE GOZA

SWING ESTUDIO DE DANZA

STEP UP DANCE ACADEMIA DE DANZAS URBANAS

CENTRO DE DANZA Y MUSICA LM

CENTRO INTEGRAL DANZAS

ESCUELA DE DANZA FOLKLORICAS EL TREBOL

LA VETA ESPACIO DE FLAMENCO

INSTITUTO PATAGONICO DE DANZAS

CENTRO DE DANZA SAFI YAFAR

ALMA MIA ESTUDIO DE DANZA

LR FITNESS

FAMA DANCE INSTITUTO DE DANZA Y FITNESS