Masiva marcha para pedir justicia por Gonzalo

A través de las redes sociales se realizó una convocatoria para este martes, a las 16:30, en la Plaza de la Escuela N°83 para pedir justicia por Gonzalo Ezequiel Guenchur Alderete, el adolescente de 17 años que fue asesinado en el barrio Ceferino cuando esperaba el colectivo para ir al colegio, ubicado en el Roca.

El hecho generó conmoción en la sociedad, por lo que muchas personas decidieron hacerse presentes al grito de “Justicia por Gonzalo”.

Su abuela, presente en la marcha, indicó: “Hay mucho dolor en nuestras vidas. Mi hija necesita el apoyo nuestro porque es muy feo perder a un hijo. Las palabras no van a alcanzar nunca para llenar este vacío”.

“Él era un chico muy bueno, respetuoso y como abuela solo puedo decir que Dios nos está dando la fortaleza. Esperamos justicia”, remarcó.

Por otro lado, la novia de Gonzalo manifestó: “No tengo palabras, todavía miro el celular para ver si me llega un mensaje de él. No puede ser que con 17 años y un futuro planeado lo maten por un celular; no puedo creer que no lo voy a volver a ver”.

Asimismo, un adolescente de la Escuela N°711, expresó: “Hay un dolor muy grande, pudo haber sido cualquiera de nosotros; por eso pedimos justicia por Gonzalo y seguridad en las calles. Que esto no pase nunca más”.

El tío de Gonzalo estuvo presente en la marcha y señaló: “Hoy a la mañana no lo podía creer. Él era muy bueno y no se metía con nadie. No se merecía esto que le hicieron; estamos todos destrozados”.

Sobre la investigación, detalló: “Nos dijeron que va muy encaminada, así que tendremos que esperar pero exigimos justicia”.

Fuente y fotos: El Comodorense