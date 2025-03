Masiva marcha hasta Plaza de Mayo para no olvidar el horror

Durante su discurso en la apertura del acto central, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó que el Estado siga garantizando “la restitución de la identidad de los nietos y nietas”.

“Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo”, denunció.

Al respecto, resaltó que desde Abuelas llevan “139 casos resueltos” y “hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen”. “Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos. Nunca es tarde”, concluyó.

Más temprano, durante una entrevista con C5N, reconoció que "estamos pasando un muy mal momento", por lo que destacó que "este año es un 24 muy especial". En ese sentido, celebró que "está la plaza llena de gente que está protestando, luchando, haciendo todo lo que el espíritu de argentinos tenemos".

"Ha tocado hacerlo en esta ocasión con mucha presencia, mucho movimiento, mucho ruido y mucha gente, que es muy importante. No es un año más. No sé si con esto conseguiremos desprendernos de la situación gubernamental que tenemos. No para sacar ni echar a un presidente, sino para que el presidente haga y diga lo que le corresponde hacer y no otras cosas", señaló, además de opinar que Javier Milei “debería estar preso”.

De esa manera, advirtió que "estamos pasando un muy mal momento". "Nosotros el dolor lo llevamos para siempre, la lucha la vamos a seguir en paz, pero hay como una basureada al país de una manera muy triste", profundizó. Al respecto, indicó que ve que "estamos en una laguna que se mueve y que no sé qué pasa, que podemos caer al fondo". Por ese motivo, planteó que "tenemos que esperar al pueblo, sin violencia, pero con espíritu argentino, porque esto así no va".

"El Gobierno no nos respeta, nos humilla, nos ofende, pero lo votaron. Entonces en esa cuestión hay que estar firme de que cuando una persona está entregando el país hay que ver qué pasa", señaló, a la par que recordó que el organismo fue recibido por todos los gobiernos democráticos, salvo por el libertario.