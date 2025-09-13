Matías Martin contó por qué se hizo una vasectomía

A poco de oficializar su separación de la periodista Victoria De Masi, Matías Martin sorprendió al anunciar un impactante cambio en su vida. Tras días de reflexión, el conductor tomó la decisión de someterse a una vasectomía. La revelación espontánea se dio durante su programa radial y captó la atención de sus oyentes, quienes destacaron la naturalidad y claridad con la que el conductor expuso su decisión personal.

Poco después, la figura de la radio fue consultado por el equipo de Desayuno Americano (América), quienes le preguntaron las razones detrás de esta decisión. “Voy a cumplir 55 años, tengo tres pibes y me parece que ya está”, afirmó el periodista relatando por qué no quiere volver a ser padre.

Ante la consulta de cómo había tomado la decisión, Martin respondió: “Los llamé a mis amigos porque estaban muy cebados con el tema, ya que me lo venían recomendando. Y les dije que me pasen el número del doctor”. En cuanto a la charla con el especialista, el comunicador relató: “Fui con el profesional y lo hice. Tardé media hora y no sentí dolor. Lo primero que tenés que hacer es un prequirúrgico, como cualquier operación. Después vas, te cortan los dos cablecitos y después hay que hacer un análisis para certificar que ya no hay más espermatozoides”.

Así las cosas, el movilero le preguntó a Matías si recomendaba la operación. Fue entonces cuando el entrevistado hizo una reflexión: “Cuando yo fui padre a los 29 años, había una paternidad muy deseada. Ahora es una tendencia mundial en la que se espera más. Es más normal tener el primer hijo a los 40/45 años. De hecho, hay más gente sola que con familia en la ciudad. Hay un montón de estadísticas que respaldan estos datos”.

En su reflexión, el conductor de radio también relató una charla íntima que tuvo con el especialista, en la cual detallaba cómo más jóvenes se inclinan por esta decisión: “Me contó el doctor que fue un chico de 17 años a pedirle de hacer la operación. Le dijo que no. ‘Vení cuando seas mayor de edad, ahora no te vas a hacer’, le dijo el doctor. Es verdad que mucha gente joven elige hacerse la vasectomía, no es mi caso”.

Durante su explicación, Martin también reveló que dialogó con Alberto Cormillot para consultarle por el procedimiento, teniendo en cuenta que fue padre a los 83 años. “Le pregunté a Cormillot si se haría una vasectomía y me dijo que no, me contó el proceso que realizó para ser padre a su edad, muy piola también”.

Teniendo en cuenta su reciente separación de la periodista De Masi, la figura de la radio negó que su decisión estuviera relacionada con la nueva etapa de su vida. “¿Qué va a tener que ver? ¿Por qué? No, cero. Es una decisión personal, no está involucrada ninguna otra persona”.