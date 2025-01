"Me echaron como un puto": se enojó un jugador de Tigre

El año 2025 para Tigre arrancó con cambios. Después de la sorpresiva salida de Sebastián Domínguez del banco de suplentes y la llegada de Diego Dabove como nuevo director técnico, explotó una fuerte interna con el futbolista Ezequiel Forclaz.

El joven volante de 21 años apuntó contra El Matador en un vivo de Instagram y señaló que lo “echaron como un perro”, para después decir que tiene simpatía por Chacarita, clásico rival del conjunto de Victoria.

La pretemporada en Tigre comenzó el pasado viernes 3 de enero con la noticia de que el ex jugador y comentarista se marchó a Vélez, mientras que el que tomó las riendas del vestuario fue Dabove. Tras su paso por Instituto, tomó decisiones rotundas dentro de un plantel que terminó anteúltimo en la tabla anual de la Primera División en 2024. Y uno de los jugadores que no sería tenido en cuenta en la consideración del nuevo mandamás es Forclaz.

En medio de esta situación, el futbolista realizó un streaming desde su cuenta personal en las redes sociales en medio de una fiesta, en el que comenzó a responder las preguntas de los comentarios. Allí, ante la consulta de algunos aficionados, el mediocampista ofensivo explotó contra la dirigencia y explicó el motivo de su salida. “¿Qué no me voy a ir si me echaron como un perro? Me echaron como un puto, la concha de su madre”, señaló el futbolista. Ante esta situación, algunas de las personas que estaban a su lado intentaron calmarlo, e incluso cortar la transmisión.

Posteriormente, Forclaz estalló contra la institución y señaló: “¿Qué me importa? Aguante Chaca”.

Estas palabras causaron resquemor entre los hinchas de Tigre, quienes se mostraron furiosos en las redes sociales por la actitud que demostró el jugador. Cabe resaltar que el Funebrero es el tiene una profunda rivalidad con el Matador.

A pesar de que tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2026 y que su futuro en el conjunto del norte ya estaba decantado, todo indica que el incidente será el punto final definitivo en su carrera con Tigre. No obstante, desde las oficinas del Estadio José Dellagiovanna todavía no emitieron un comunicado oficial para sentar postura respecto al polémico episodio.

Los primeros pasos en la trayectoria futbolística de Forclaz fueron en las inferiores de Vélez, para luego recalar en Tigre. Allí, debutó de manera profesional en la Copa de la Liga 2022, aunque comenzó a tener rodaje de forma reiterada a partir de mediados de 2023. Sin embargo, nunca se pudo convertir en una pieza imprescindible del equipo. No obstante, disputó un total de 1877 minutos repartidos en 50 encuentros, en la que marcó cinco goles y brindó dos asistencias.