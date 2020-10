Hasta este momento no están autorizadas las celebraciones religiosas, después de que el Gobierno provincial diera a conocer el DNU que regirá en Chubut hasta el próximo 10 de noviembre. "No sabemos qué hacer, jamás nos dieron una respuesta" aseguró el obispo de Comodoro.

"Me molesta que en el orden de la fe no hay nada de apertura"

Ayer, el intendente Juan Pablo Luque dijo que también se pedirá ampliar la capacidad de fieles en templos y salones religiosos.

Joaquín Gimeno Lahoz, obispo de Comodoro Rivadavia, expresó este miércoles que hubo un compromiso por parte de las autoridades municipales para mediar ante Provincia por la reapertura para celebrar las tradicionales misas.

Sin embargo, “no sabemos si lo han hecho, porque no nos han dado ninguna respuesta” y “a mí personalmente me molesta, como a muchos creyentes, que en el orden de la fe no hay nada de apertura”.

A través de La Petrolera, el obispo dejó entrever que hasta este momento al no estar autorizadas las celebraciones religiosas, entienden “como que es un caso cerrado, que disponen sin consulta, sin descernimiento y estamos como estábamos antes”.

"No sabemos si hacer otro pedido callejero o esperar a que nos llamen y tengan en cuenta” porque “no es solo la religión católica, sino también las confesiones, guardando la distancias y respetando los protocolos”.

"Se que mucha gente la está pasando y su fe también, se ven como desamparados. No sabemos qué hacer, jamás nos dieron una respuesta” apuntó sobre el final contra las autoridades provinciales.