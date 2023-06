"Me pediste que no lo contara", le dijo una actriz al abogado Burlando

En un escrito volcado en sus redes, la actriz Andrea Campbell acusó a Juan Darthés de haberla la manoseado durante un festejo de Navidad en un encuentro del que participaron otros matrimonios, ya que por ese entonces eran parte del mismo grupo de amigos. Y relató que aquella noche, 20 años atrás, el actor se disculpó inmediatamente del episodio, asegurándole que la había confundido con su esposa, María del Carmen Leone.

“Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Tu mujer? ¿Te acordás de cuando pasábamos Navidad juntos en lo del Tano? Da la casualidad de que muchos nos acordamos. Yo me acuerdo tu ‘exabrupto’ y también mis amigas, que eran las tuyas y las de tu mujer”, inició Campbell su relato. “Yo no me invitaría a contar cómo actuaste. Además, cabe aclarar que soy abogada y conozco la brillantez de Fernando Burlando (pero él no te conoce tanto como nuestro grupo) y la gente no conoce de lo pícaro de entender temas de abogados con ‘trucos procesales’”.

Acto seguido, la también abogada hizo foco en el juicio por violación del cual Darthés acaba de ser absuelto. “Banco a pleno a Thelma Fardin y a tantas que acosaste. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el ‘ganador’. Aclaro que no tengo una denuncia contra vos. Lo mío fue ‘nada’ (ponele), no voy a permitir que te salgas con la tuya”.

Campbell realizó su posteo en Instagram el domingo, luego de que se difundiera un video del actor rompiendo el silencio desde Brasil, a donde se fue a fines del 2018 cuando Fardin lo denunció por abuso sexual, cuando eran compañeros -ella con 16 años y él, con 44- en la tira Patito Feo.

Este lunes, Campbell estuvo -mediante una videollamada- en Desayuno Americano y brindó pormenores de la situación que vivió con Darthés: aunque pasaron dos décadas, la recuerda en detalle. La abogada contó que acababa de dar a luz a su hija y que había aumentado 25 kilos con aquel embarazo. Lo destacó a la hora de remarcar la diferencia en la contextura física entre ella y la de María, la esposa de Darthés, con quien el actor le dijo haberla confundido luego de haberla tocado.

BURLANDO SABE

“No voy a hacer una denuncia, nunca lo denuncié ni lo voy a denunciar”, aclaró la actriz, en diálogo con Pamela David y el resto del equipo del ciclo de América. Además, definió al episodio como “muy curioso”: “Cuando ocurrió pensamos que era una confusión”, dijo. “Burlando la conoce (a la situación) porque se lo conté especialmente cuando él empezaba a defender a Darthés”.

Y siguió con su relato. Contó que esa noche había cinco parejas: Darthés con su esposa, Campbell con su ahora exmarido, el actor Pablo Novak, y otras seis personas a quienes no quiso mencionar públicamente. “Estábamos en un comedor chiquito, yo estaba apoyada contra una pared, Juan vino y me metió la mano en la cola, mal, pero más allá de la cola. Y cuando me di vuelta me dijo: ‘Perdoname, pensé que eras María’. Yo engordé 25 kilos en mi embarazo, pensaba 30 kilos más que María”.

“Quedó ahí. Cuando empecé a ver el caso de Anita Co, Calu Rivero, Thelma Fardin (todas denunciantes de Darthés), dije: ‘La puta, casi todos vienen de frente y el pibe este está yendo en contramano’. Cuando la vi a María con él profugados en Brasil dije: ‘Estos pibes estaban en conveniencia y actuaron en complicidad en todo momento’. Y no importaba tocarme el culo a mí, importaba mostrar lo larga que la tenía él”, razonó la abogada, que remarcó su defensa a sus tres colegas: “Yo les creo a las mujeres porque es su modus operandi. Para mí no es gente ajena, era gente que yo conocía mucho. Yo veía cómo se movían”.

Y contó que en ese entonces, cuando Darthes y su familia se fueron a Brasil, la llamó una amiga de ella, que es esposa “de un actor muy conocido” y que estaba esa noche de Navidad, para comentarle lo que había sucedido en ese entonces.

Mientras Andrea Campbell narraba su experiencia, desde la producción de Desayuno Americano contactaron a Fernando Burlando, quien representó a Juan Darthés en la Argentina. “No tengo mucho para decir, habría que estar en el lugar. No quiero opinar, no soy opinólogo. No está en el ámbito de la Justicia. Eran dos familias que se conocían”, se excusó el letrado.

Si bien en un principio Burlando se negó a hablar al respecto, el periodista Carlos Monti le señaló que el gesto de Darthés no había sido apropiado. “Está mal, muy mal...”, dijo Monti. Acto seguido, Campbell y Burlando terminaron manteniendo un fuerte cruce al aire a partir de la respuesta del letrado.

“Bueno, está mal si fue algo intencional. Ahora, habría que ver cómo fue. Yo no conozco. A mí lo que me refirió en su momento, cuando le pedí explicación a Juan, fue otra cosa. No me quiero involucrar. No me interesa meterme en un tema que tiene connotaciones familiares. Andrea lo presenta como una situación inicial de equivocación. Después traslada esa situación y dice: ‘Esto fue intencional’. Yo no sé, no puedo saber todo”, afirmó el abogado que pretende ser gobernador de Buenos Aires.

Campbell fue lapidaria en la respuesta: “Vos me dijiste: ‘Yo te pido que no lo cuentes’”.

Burlando solo balbuceó: “Si lo dije, no me acuerdo, realmente”.