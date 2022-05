Si bien la familia decidió que no trasciendan los partes médicos de Felipe para resguardarlo, Agostina, una de sus amigas, salió a hablar públicamente en distintos programas de TV y dio detalles de la salud del joven y de su vínculo con el médico fallecido.

"Quizás se tomaron algunas pastillas. Felipe me dijo que se tomaba hasta 15 pastillas de un remedio para dormir. Para mí (Melchor) quedó inconsciente y pasó lo que pasó", expuso. También contó que los unía una relación de amistad: "Eran amigos, él no era su paciente. Melchor le conseguía pastillas psiquiátricas. Contaba que los dos tenían problemas psiquiátricos, decía que eran pares, no decía que era neurólogo".

Sin embargo, en el velorio de Rodrigo, Luciano Locatelli, abogado de la familia, desmintió las declaraciones de Roberto Pettinato y de Agostina. "No me consta que sean amigos, jamás lo vi en un cumpleaños de Melchor", declaró.

"Era médico de Felipe (Pettinato), neurólogo y lo atendía hace un tiempo largo, con intermitencias, pero era una relación médico-paciente, no me consta que eran amigos", afirmó a C5N el abogado y amigo de la familia del fallecido a la salida del velorio del médico Rodrigo Melchor en la localidad bonaerense de Olivos.

Tras agregar que "era un excelente profesional que seguía muy de cerca a sus pacientes, para saber cómo iban progresando con la medicación", el letrado descartó haber visto a Felipe Pettinato en alguna reunión de amigos.

Al ser consultado sobre si el fallecido había consumido opioide, Locatelli dijo que no le constaba "que haya tomado medicación" y remarcó que "era un apasionado de su profesión, vivía investigando, estudiando y se enfermaba como cualquier persona".