Fueron sus números vistiendo la camiseta de la Argentina. Logró cuatro títulos con la Mayor y seis si se incluyen las categorías juveniles y olímpica.

Messi: 208 partidos, 126 goles y una historia para siempre con la Selección

Con el partido ante Benín, Lionel Messi cerró este martes su trayectoria en la Selección Argentina de fútbol después de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca. Su recorrido con el equipo nacional quedó registrado con 208 partidos, 126 goles, cuatro títulos con la Mayor y seis conquistas si se incluyen las categorías juveniles y olímpica.

El 17 de agosto de 2005, en Budapest, comenzó una historia que atravesó generaciones, competencias y escenarios de todo el mundo. Aquel día, frente a Hungría, Messi debutó con la Selección Mayor. El estreno fue breve: ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado pocos segundos después. Más de 21 años después, su último capítulo se escribió en el Monumental, frente a Benín, en una jornada preparada especialmente para despedirlo ante el público argentino.

Entre aquel debut y su despedida quedaron 208 partidos y 126 goles, cifras que lo convierten en el futbolista con más presencias y en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina. Sus tantos representan un promedio de 0,60 por encuentro y se distribuyen entre amistosos (54), Eliminatorias Sudamericanas (36), Mundiales (21) y Copa América (14). Los 36 goles en Eliminatorias también lo ubican como el máximo goleador histórico de la clasificación sudamericana.

SEIS TITULOS CON LA “ALBICELESTE”

La trayectoria de Messi con la Selección incluye seis títulos. Los primeros llegaron en las categorías juveniles y olímpica: el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, torneo en el que fue goleador y elegido mejor jugador, y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Con la Selección Mayor conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El primer gran trofeo con el equipo absoluto llegó en el Maracaná, frente a Brasil, y un año y medio más tarde levantó la Copa del Mundo en Qatar como capitán.

SEIS MUNDIALES Y TRES FINALES

Messi disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En total jugó 34 partidos mundialistas y marcó 21 goles. Alcanzó tres finales: fue subcampeón en Brasil 2014 y en 2026, y campeón en Qatar 2022. También quedó como el futbolista con más partidos disputados y más victorias en la historia de la Copa del Mundo.

En 2014 y 2022 recibió el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial, convirtiéndose en el único futbolista que obtuvo esa distinción en dos ediciones. En Qatar 2022, además, marcó en todas las instancias desde la fase de grupos hasta la final.

En el Mundial 2026 sumó ocho goles y cuatro asistencias y estableció, además, el registro como el argentino de mayor edad en convertir en una Copa del Mundo, con 39 años.

DUEÑO DE LOS NUMEROS

EN LA COPA AMERICA

La Copa América también ocupa un lugar central en su recorrido. Messi disputó 39 partidos en siete ediciones, la mayor cantidad de encuentros jugados por un futbolista en la historia de la competencia, y convirtió 14 goles.

Llegó a cinco finales: 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. Las dos últimas terminaron con Argentina campeona, en Brasil y Estados Unidos, respectivamente.

EL MAXIMO GOLEADOR DE LAS ELIMINATORIAS

En las Eliminatorias Sudamericanas disputó 72 partidos y convirtió 36 goles. Comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias en la clasificación de CONMEBOL y es, en soledad, el máximo goleador histórico del certamen.

Sus 36 tantos clasificatorios forman parte de los 125 que convirtió durante su recorrido con la Selección Mayor.

El recorrido de Messi con Argentina termina con una estadística que resume más de dos décadas: 208 partidos, 126 goles, 68 asistencias, cuatro títulos con la Selección Mayor y seis conquistas contando todas las categorías. A esos registros se suman seis Mundiales disputados y una colección de marcas individuales en las principales competencias internacionales.

La historia comenzó en Budapest en 2005 y terminó en el Monumental en 2026. Entre ambos extremos quedaron los primeros pasos en las selecciones juveniles, los Juegos Olímpicos, seis Mundiales, siete Copas América, los títulos de 2021, 2022 y 2024 y, en el centro de todo, la Copa del Mundo de Qatar.

208 partidos. 126 goles. Seis títulos. Una camiseta. Una historia que ya forma parte de la Selección Argentina.