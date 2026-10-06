Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA

En la previa de su partido de despedida con la Selección Argentina, Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La ceremonia se realizó este martes en el predio que la AFA posee en Ezeiza. “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo el el astro futbolístico al ser homenajeado por la UBA, y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”.

“Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, concluyó.

En los considerandos de la resolución que otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Messi, impulsada y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, se destaca la trayectoria del futbolista como “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Como capitán, repasó el Consejo Superior, Messi condujo a la Selección argentina a la obtención de la Copa América 2021, primera consagración del combinado local en veintiocho años; la Finalissima 2022; la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022; la Copa América 2024; y el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026, integrando el primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, expresó este martes el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

El rector Ricardo Gelpi, por su parte, agregó: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.

La distinción a Messi se inscribe en una larga tradición internacional de las más reconocidas casas de altos estudios de distinguir la excelencia, trascendencia e influencia de aquellos que, a través del deporte, han obtenido los más destacados logros y se han vuelto ejemplos influyentes de excelencia y valores en sus campos.

En el caso de la UBA, se trata de una iniciativa del Consejo Superior, que es el órgano máximo de gobierno de la institución y está integrado por el rector, las y los decanos de las trece facultades y cinco representantes por cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.