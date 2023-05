"Mi hija depende de mí, es una mujer que está enferma'

La vicepresidenta, Cristina de Kirchner, habló anoche sobre la salud de su hija Florencia. "Mi hija necesita de mí, es una extraordinaria mujer que está enferma", dijo al recordar el atentado contra su vida el año pasado. "Yo creo que si a mí me pasara algo podría agravarse su enfermedad", completó en una entrevista con Duro de Domar por C5N.

"Me preguntás en qué me influyó el intento de asesinato. En lo que más me influyó tal vez sea en el temor, a ver, Máximo es grande, es un hombre. No depende de mí. Pero mi hija, Florencia, sí depende de mí", dijo. "Mi hija es una mujer que está enferma, que tiene una patología. Ella sí necesita y me necesita", completó.

Además, dijo que le pasara algo "yo siento que ella sufriría muchísimo". "El intento de asesinato sí me impactó mucho porque nadie tiene comprada la vida. En definitiva, pensar qué sería de Florencia si yo no estoy, sí es una cosa que me afecta. Hay un tendencia a la deshumanización", reveló.

La agresión de Canosa y Di Marco contra Florencia Kirchner

A principios de abril las periodistas Viviana Canosa y Laura Di Marco en La Nación+ aseguraron que Florencia Kirchner sufre una enfermedad por culpa de su madre: “Tiene una anorexia nerviosa galopante que eso es quienes estudian la enfermedad de la anorexia es falta de madre es falta de nutrición materna”.

Florencia Kirchner intimó a las periodistas Laura Di Marco y Viviana Canosa a que, en un plazo de 24 horas y a través de la pantalla de LN+, “rectifiquen los dichos y agravios” vinculados a su salud expresados en el programa “+Vivana" .

La hija de la vicepresidenta había adelantado días atrás la decisión de instruir a su abogado para que presente acciones legales contra Di Marco y Canosa ante los ataques “que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos”.

Dalbon avanzó con la presentación en su carácter de apoderado de Florencia Kirchner en la que se intima a ambas periodistas “para que en un plazo de 24hs. de recibida la presente, utilizando el mismo medio y tiempo, rectifique los dichos y agravios expresados en el programa “+Viviana” emitido en el canal “La Nación+” el día 06 de abril” bajo apercibimiento de iniciar todas las acciones legales, recuperó el sitio Ámbito.com