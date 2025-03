"Mi hijo actuó porque quisieron abusar de su mujer"

El 1 de enero se registró el primer homicidio del año en Comodoro Rivadavia. Fue en barrio Laprida, donde una puñalada terminó con la vida de Maximiliano Andrés Cifuentes (21). El acusado, hijo del vecinalista Roberto Romero, se encuentra detenido, mientras su familia insiste en que actuó en legítima defensa.

Según el testimonio de su padre –publicado en El Comodorense-, Roberto Alejandro Romero (33) había organizado una celebración en su hogar para recibir el nuevo año junto a sus familiares. En medio de la fiesta, su pareja fue en busca de un familiar y, al regresar, se encontró con un individuo que estaba orinando en la puerta de la vivienda. Al recriminarle su accionar, el joven la insultó y agredió verbalmente con términos despectivos.

Posteriormente otro joven -identificado como Cifuentes- la sujetó por la cintura y el cuello mientras le realizaba tocamientos indebidos, sostuvo Romero padre.

Al ver la situación –continuó el vecinalista-, la mujer logró zafarse y corrió a buscar a su esposo quien, al conocer lo ocurrido, se dirigió enfurecido hacia los agresores.

En ese momento, según el relato del padre del acusado, se desató una violenta pelea entre su hijo y los jóvenes. A la riña se sumaron otras personas y en medio del enfrentamiento, uno de ellos sujetó al acusado con una llave de artes marciales mientras los demás lo golpeaban brutalmente.

La esposa del “justiciero” intentó intervenir para ayudarlo. “Ella gritaba que lo soltaran porque lo estaban matando”, explicó Romero. Un testigo presencial, conocido de la familia, también habría intervenido en la pelea y golpeado a uno de los agresores para liberar al acusado.

“Mi hijo me dice: ‘Papá, se me nubló la vista, se me apagó el televisor; no sé qué pasó; me desperté cuando escuché a mi mujer y a mi hija llorando’”, relató el padre.

El incidente terminó cuando los agresores huyeron del lugar. Momentos después, se supo que Cifuentes había sido apuñalado y que falleció a raíz de la herida. La Fiscalía sostiene que el acusado es el responsable del ataque mortal, mientras la defensa de la familia argumenta que actuó en defensa propia ante una agresión múltiple.

Según Romero, hay inconsistencias en los testimonios de los testigos presentados por la Fiscalía. “Primero dicen que no vieron nada; luego dan detalles precisos sobre el cuchillo, pero no pueden describir con qué mano lo sostenía mi hijo”, sostuvo.

Además, denuncia que su nuera está siendo acosada en redes sociales y que la Fiscalía no está tomando en cuenta su testimonio ni el de otros testigos que para él son “claves”.

“Parece que si una mujer se defiende o denuncia un abuso, es problemática, y si alguien la defiende, es un asesino”, manifestó Romero, cuestionando el tratamiento del caso por parte de la Justicia.

Fuente: El Comodorense