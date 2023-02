Mila denuncia: "En La Libertad Avanza hay actrices porno y escorts"

Mila Zurbriggen, militante libertaria, denunció que en La Libertad Avanza hay mujeres puestas en cargos para los que no están capacitadas como efecto de los favores sexuales a los que son sometidas. Además, criticó el poco lugar que se le da a la juventud en el partido, y habló sobre las amenazas y hostigamiento que recibió a partir de sus denuncias. "Dicen ir contra la casta y son igual a la casta”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

“Hace unos días hice un hilo en Twitter sobre cosas que no me gustaban de La Libertad Avanza, y eso hizo estallar las redes y los medios. Hablé sobre cómo se definen los cargos, el manejo del frente en general y la falta de idoneidad. Destapé una olla hablando del manejo del dinero y eso hizo que hablen otros chicos”, señaló.

-¿Cómo se eligen los cargos? ¿Podrías profundizar esa práctica?

Vimos mucha gente puesta a dedo y cuando se pregunta, supuestamente, es por aporte económico, pero esos aportes no llegan a los militantes. A los chicos de varias provincias se les pide dinero para que el candidato a presidente vaya a la provincia, y es mucha plata. La juventud está muy dejada de lado en este frente, sobre todo la parte más decisiva, eso es lo que denuncié. Hablé también, de favores sexuales y mujeres que se exhiben con poca ropa puestas en cargos para los que no son idóneas. No soy feminista, pero son cosas que nos indignan a todos y no tienen que pasar.

-Hablas de dinero que no termina en la campaña... Maslatón hizo una denuncia similar. ¿A dónde va el dinero?

Sí, ese es un gran reclamo por parte de los militantes al frente. No coincido con Maslatón en muchas cosas, pero en esto sí. Mucha gente habla y habló de esto porque son cosas ciertas. Aprovecho para decir que mucha gente nos criticó por no hacer denuncias y no presentar pruebas, pero es muy amplio denunciar a un frente político. La denuncia fue pública pero no judicial.

-¿Los favores sexuales a quién se hacen?

Lo que yo denuncio es el manejo del frente en general. Es una cultura interna que tiene que cambiar. Hay mucha gente valiosa, pero mucha otra no idónea puesta en lugares importantes. Estas mujeres, sin discriminar porque cada una hace lo que quiere, muestran el cuerpo en redes y se dedican a ser actrices porno y escorts.

-¿Y denuncias que tienen un cargo?

Tienen cargos como asesoras, en comunicación y como referentes. Hay un montón. No está bien hablar mal de otra mujer, por eso digo que es un manejo.

-Ayer estuviste en un canal de televisión y cuando ibas a salir te encontraste con una especie de piquete de partidarios que fueron a hostigarte. ¿Cómo terminaron las amenazas?

Era gente que estaba en la puerta del canal. Yo estaba saliendo y la seguridad del canal no nos dejó. Por eso si estoy haciendo denuncias y por el hostigamiento digital, ahora estamos con custodia.

-¿Qué te dicen cuando te amenazan digitalmente?

Arman hilos con historias sobre mí, que no tienen nada que ver conmigo. Difamaciones, vídeos, memes, cosas diversas. Quieren quebrarme psicológicamente, pero no va a pasar, yo voy a seguir, y los otros chicos también, no vamos a dejar de decir lo que vimos y sabemos.