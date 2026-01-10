Milei bajó 78% los fondos para el combate de los incendios

Así lo establece el Presupuesto 2026. Además, el gobierno subejecutó en 2025 las partidas para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y quiere derogar la ley.

Los incendios forestales están generando un drama en la Patagonia, especialmente en la Comarca Andina de Chubut. Miles de hectáreas de bosques nativos ya fueron arrasadas por el fuego, decenas de casas destruidas, animales muertos y en los próximos días se presenta un panorama muy difícil para bomberos y brigadistas que combaten como pueden las llamas.

La escena es repetida a la de años anteriores: los bomberos tienen recursos muy módicos para combatir las llamas, la ayuda del gobierno nacional es escasa y encima se sigue desfinanciando el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), el organismo encargado de la lucha contra el fuego en áreas naturales.

En medio del drama en la zona de Epuyén y El Hoyo, organizaciones ambientalistas denunciaron que el gobierno de Javier Milei volvió a recortar los fondos del SNMF para 2026 y además viene subejecutando las partidas.

"De acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025", denunciaron 18 organizaciones.

Los ambientalistas agregaron que durante 2024, el Gobierno nacional ejecutó apenas el 22 % del presupuesto asignado al SNMF, pese a que fue el año con mayor cantidad de incendios desde 2016.

"En 2025, la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas", agrega el comunicado firmado por organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Observatorio Petrolero Sur, Abogados Ambientalistas y Greenpeace, entre otras.

Además, las organizaciones revelaron que las metas físicas del SNMF tendrán una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. "Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas -aunque solo se concretaron 3.058-, para 2026 se proyectan 3.100", alertaron.

"A esta disminución se le suma la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026", completaron.

Como si fuera poco, el mes pasado Manuel Adorni anunció que el gobierno de Milei va a derogar la Ley de Manejo del Fuego aprobada en 2020, que establece una prohibición de 30 a 60 años para la modificación del uso de tierras afectadas por incendios forestales. Con esto se buscaba evitar la explotación inmobiliaria o productiva de tierras arrasadas por el fuego, ante la sospecha de incendios intencionales.

Milei ya había prometido a poco de asumir que derogaría esa norma y legisladores libertarios presentaron un proyecto para voltearla. Esta semana, Máximo Kirchner le pidió al presidente que desista de su plan. "La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos", advirtió el autor de la ley.