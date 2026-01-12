Milei agradece en redes mientras el Estado recorta presupuesto

Mientras los incendios forestales ya arrasaron más de 12.000 hectáreas en Chubut y mantienen en vilo a miles de familias de la Comarca Andina, el presidente Javier Milei eligió limitar su intervención a un mensaje en redes sociales para destacar la “heroicidad” de los brigadistas y bomberos voluntarios que combaten las llamas.

El gesto, para muchos en la región, llegó tarde y vacío, en medio de una emergencia que expuso con crudeza el desmantelamiento de las políticas públicas de prevención y combate del fuego.

Desde El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo y los parajes rurales, la bronca crece. Bomberos voluntarios y brigadistas vienen denunciando desde hace días la falta de recursos básicos, la escasez de medios aéreos y la demora en el envío de refuerzos nacionales. En ese contexto, el posteo de Milei agradeciendo el “sacrificio” de quienes arriesgan su vida contrastó con la realidad que se vive en el territorio: camionetas viejas, motobombas al límite y voluntarios comprando combustible de su propio bolsillo para sostener el operativo.

El Presidente escribió que “no hay nada más heroico que dar la vida por los demás” y envió un saludo a los brigadistas, mientras su gobierno ejecuta el ajuste más profundo sobre las áreas que deberían evitar que estas tragedias ocurran. La contradicción es difícil de ignorar: el mismo Estado que recortó presupuestos, degradó el área de Ambiente y redujo al mínimo los fondos para prevención hoy aplaude a quienes ponen el cuerpo frente a un desastre anunciado.

Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego fue golpeado por la motosierra. Menos brigadistas, menos equipos, menos aviones y una subejecución crónica del presupuesto dejaron a las provincias prácticamente solas frente a temporadas cada vez más extremas. En Chubut, ese vacío se paga con bosques centenarios convertidos en cenizas y poblaciones enteras respirando humo día y noche.

Incluso ahora, cuando la situación ya es crítica, la ayuda nacional avanza a cuentagotas. Refuerzos de Córdoba y de brigadas federales recién comenzaron a llegar después de jornadas en las que el fuego se descontroló, obligó a evacuar familias y cortó rutas clave de la cordillera.

La escena que se repite es elocuente: mientras el Presidente se limita a tuitear agradecimientos, en el territorio la emergencia es sostenida por una red de voluntarios, organizaciones sociales, vecinos y gobiernos locales que hacen lo que pueden para evitar una catástrofe mayor. Vehículos particulares convertidos en móviles de emergencia, colectas para comprar insumos y brigadistas exhaustos son hoy el verdadero sostén del combate contra el fuego.

En la Patagonia, el contraste entre el discurso libertario y la realidad arde tanto como los bosques. El agradecimiento presidencial suena, para muchos, a un gesto tardío frente a una tragedia que también tiene responsables políticos.