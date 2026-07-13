Millonario cargamento de perfumes de contrabando cayó en Comodoro

Un operativo conjunto de la Policía del Chubut y la Dirección Regional Aduanera (ARCA) permitió secuestrar 289 fragancias importadas sin respaldo legal. La mercadería fue valuada en alrededor de 15 millones de pesos.

Un cargamento de 289 perfumes importados de contrabando, con un valor comercial estimado en 15 millones de pesos, fue secuestrado durante un procedimiento realizado en un depósito de encomiendas de Comodoro Rivadavia.

El operativo estuvo a cargo de la Sección Antinarcóticos de la Policía del Chubut y la Dirección Regional Aduanera (ARCA), que a comienzos de julio efectuaron un control de rutina sobre paquetería en tránsito en las instalaciones de la empresa de transporte Vía Cargo.

Durante la inspección se utilizaron tres canes detectores y un sistema de escaneo móvil, que permitió detectar densidades inusuales en cuatro bultos de gran tamaño. El análisis posterior mostró siluetas compatibles con frascos de perfumería.

Mientras se desarrollaba la fiscalización, un hombre de 51 años, identificado como V. J. A., se presentó para retirar la mercadería. Ante las consultas de las autoridades, manifestó que las fragancias correspondían a marcas internacionales y que las había adquirido en Puerto Iguazú, Misiones. Al no contar con la documentación respaldatoria ni con las estampillas fiscales obligatorias, los agentes dispusieron la apertura de las cajas.

Tras comprobar que la mercadería carecía de los avales legales de importación, se procedió a su decomiso por infracción al artículo 987 de la Ley N.º 22.415 del Código Aduanero. De acuerdo con fuentes oficiales, la cantidad de productos secuestrados permitía establecer que estaban destinados a su comercialización en la región.

El cargamento permanece bajo resguardo en depósitos fiscales, a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una investigación orientada a desarticular canales clandestinos de distribución en la Patagonia central.