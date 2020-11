Ministro Puratich, primer voluntario para la vacuna

"Cuando la vacuna que llegue a Chubut será segura y yo me ofrezco como voluntario", expresó el funcionario.

El ministro de Salud de la provincia cuestionó las polémicas generadas en torno a la vacunación contra el Covid. “Hay expertos de primera línea que están trabajando y no van a hacer nada que no corresponda”, sintetizó.

Fabián Puratich habló sobre diversos temas que hacen a la actualidad sanitaria y en primer lugar opinó sobre la inminente llegada de la vacuna contra la Covid y fue categórico en su postura: “La vacuna que llegue va a ser segura y me ofrezco como voluntario para aplicármela. Hay expertos de primera línea que están trabajando y no van a hacer nada que no corresponda”.

En la misma línea el funcionario le restó importancia a las posturas en contra de la vacunación y considero que “hay un grupo que no está de acuerdo con las vacunas pero tienen argumentos muy débiles. Las vacunas dan seguridad y brindan a nuestra gente la posibilidad de mejorar su salud y esto es irrefutable”.

Asimismo, Puratich aclaró que “todavía no sabemos cuál es la primera que va a llegar, pero todas las vacunas llevan un proceso muy largo. Algunas están pidiendo una aprobación de emergencia para llegar antes a la gente. De ahí, una vez que pasan todos los controles pertinentes, la vacuna es segura y va a generar inmunidad.

En relación a la cantidad de casos que se han registrado en los últimos días, fundamentalmente en la ciudades de Trelew y Rawson, el ministro de Salud sostuvo en Cadena Tiempo que “en Trelew seguimos teniendo una curva alta y por ahora en ascenso y Rawson ha empezado a tener un aplanamiento, yo lo asocio con la menor cantidad de personas que hay en la ciudad capital. El problema es que hay mucha circulación viral por eso se está haciendo difícil bajar la curva”.

“Los grandes conglomerados urbanos de la provincia –continuó Puratich- han contagiado a las localidades más chicas y ha generado brotes en distintas comunas rurales. Esto se dio así, pero en los pueblos es más fácil de controlar por la cantidad de gente”.