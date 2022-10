Mirtha sobre la hija de L-Gante: "me salió del alma"

Durante la cena con Mirtha Legrand, la conductora hizo un comentario que no le cayó nada bien a L-Gante y ahora salió a aclarar las cosas.

“Él se sintió mal cuando dijo que la hija se llamaba Jamaica, ¿no? Yo dije ‘pobrecita´", arrancó diciendo Mirtha y luego agregó: “Si me preguntás por qué lo dije, no sé. Yo creo que me salió del alma”, dijo.

Continuando con la explicación, la conductora agregó: “Estaba sentado ahí, y me dijo ‘¿por qué decís…?’”, a lo que Yanina Latorre, quien fue invitada en esta edición, añadió: “No, no se enojó mucho”.

Más adelante, Mirtha Legrand explicó que pese al cruce incómodo de palabras, L-Gante se fue feliz del programa. “Estaba encantado. Cuando cantó dijo ‘muchas gracias, Mirtha’ y la mamá también. Nos sacamos fotos y estaban encantados", dijo y sumó: "la gente agiganta todo".

Pese a ser de otra generación, Mirtha se animó a opinar sobre el tipo de música que hace Elián Valenzuela. “Sí. Me gusta la cumbia aunque no sé si la escucharía. Si fuera más joven seguro que sí”, concluyó con buen ánimo.

Por otro lado, Wanda Nara fue la protagonista del último videoclip musical de L-Gante. En el video de "El último Romántico", se ve a ambos acostados en una cama y muy cerca el uno del otro. Tras esto, la expareja de la empresaria, Mauro Icardi, salió a cruzar a la mamá de sus hijos y la calificó como "el hazmereír del mundo".