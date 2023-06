More Rial fulminó a Jorge Lanata y habló de "sobres"

El escándalo que generó Morena Rial, luego de expresar polémicas declaraciones contra su padre, Jorge Rial, no para. Ahora a quién eligió defenestrar fue a Jorge Lanata por unas duras declaraciones que vertió sobre su accionar hacia el conductor. Sin pelos en la lengua, la hija de Silvia D´Auro destrozó al conductor de "Periodismo Para Todos".

Durante una entrevista para "Socios del espectáculo", el cronista le contó a More las contundentes declaraciones que realizó el periodista en su programa radial "Lanata sin filtro": "Lo de Morena es extorsivo y está mal que el periodismo le dé lugar. No tenés por qué contarle eso a millones de personas. Realmente, me parece que es abusivo, que está mal'".

Al escuchar que Lanata se puso del lugar de Jorge Rial, la madre de Francesco lo atacó: "¿Extorsivo quién?, ¿Ahora defiende a mi papá?, ¿No se habían peleado?, ¿Qué se estarían pasando, un sobre de plata, para defenderse entre ellos?". Dio a entender que entre ambos se compran para justificarse públicamente, pero los dichos no quedaron ahí.

"Jorgito, mi amor. Estuviste a punto de morirte, vos también. Fijate un poquito en tu vida, yo no tengo por qué extorsionar a nadie. La verdad es la verdad, le moleste a quien le moleste. Si te molesta, no mirés el programa y apagá la tele", expresó More totalmente enojada contra el afamado periodista.

Las reacciones del público en las redes sociales fueron diversas y contrastantes. Por un lado, los seguidores de Morena Rial se mostraron descontentos y consideraron desagradable las declaraciones hacia Jorge Lanata. Por otro lado, hubo quienes la apoyaron y consideraron que su reacción era comprensible y justificada.