Mujer mató a su amante de un ladrillazo en la cabeza

La víctima era un peón rural de 35 años y la detenida por el homicidio tiene 29. La mujer aseguró que el hombre no la dejaba volver a su hogar.

Una mujer, de 29 años, fue detenida bajo la acusación de asesinar de un ladrillazo en cabeza a su amante, de 35, en la provincia de Santiago del Estero. La víctima, un peón rural, fue identificado como Ernesto Darío Aranda. Según la investigación, el crimen ocurrió en la madrugada del domingo último en el rancho en el que vivía el hombre, situado en la localidad de Pozo del Toba.

El trabajador fue trasladado a un puesto sanitario cercano y, desde ese establecimiento, fue derivado al Centro Integral de Salud de la ciudad de La Banda, donde murió a raíz de la lesión que le había producido el impacto del ladrillo en la cabeza.

La fiscal de turno, Cecilia Mussi, solicitó una autopsia y dio participación a los integrantes de la División Homicidios de La Banda de la Policía. Fuentes del caso citadas por medios locales dijeron que la acusada, reconocida como María Isabel Carrizo, oriunda de la ciudad de El Colorado, confesó el crimen ante los investigadores, además admitir que era “la amante” de Aranda.

La detenida contó: “El sábado a la noche me encontré con Ernesto en (la ciudad de) Quimilí, sin que mi pareja lo supiera". La mujer, al aludir a la causa del crimen, agregó: "Fuimos hasta el rancho de él, en Pozo del Toba. Tras varias horas, no me dejaba salir de la casa para regresar a mi vivienda. Yo salí de mi casa diciendo que iba a pasear y ya debía regresar".