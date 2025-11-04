Murió "Cachito campeón de Corrientes", mítico boxeador

Su historia como boxeador fue retratada a la perfección en un chamamé compuesto por León Gieco, donde contaba las desventuras de un púgil de pueblo, aprovechado por un mánager inescrupuloso que no le pagaba el cachet por su combate.

En la canción que llamó “Cachito, campeón de Corrientes", el artista Gieco, contaba cómo éste sufría sobre el ring al enfrentar a un rival superior, y mientras tanto pensaba en su pueblo y en su madre en su Corrientes natal. El boxeador fue famoso por sus peleas callejeras y logró popularidad. Así fue cómo un amigo lo metió en el ambiente del box de interior.

De ese modo, su historia comenzó y fue un productor de la disciplina, que al conocerlo le organizó una pelea en Santa Fe. Allí se encargó de conseguir un ring, también del traslado y de hospedar a “Cachito” en un hotel de esa provincia.

El resultado no fue el mejor para el correntino y el organizador se fue del lugar sin pagar absolutamente nada. Para mala fortuna de Díaz, tuvo que hacer otras peleas para ganar algo de dinero y poder volver a su casa.

Pasó el tiempo y alejado del ring, Cachito se afincó en Merlo, más precisamente en Barrio Tobal, donde vivió junto a su familia hasta su fallecimiento este 2 de noviembre a la edad de 83 años.

Una leyenda que quedó inmortalizada en una canción y en el corazón de quienes lo conocieron.