Murió un hombre en el incendio de su vivienda del San Martín

El siniestro ocurrió en una casa ubicada en Los Damascos y Sarmiento. La víctima tenía 46 años.

Un trágico incendio se cobró la vida de un hombre de 46 años durante la madrugada de este jueves 1° de enero, en una vivienda ubicada en Los Damascos y Sarmiento, barrio San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 04:20 horas, cuando personal de la Comisaría Séptima fue alertado por el Centro de Monitoreo y Bomberos Voluntarios, a partir de llamados de vecinos que advertían sobre un incendio en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el inmueble se encontraba completamente envuelto en llamas, por lo que se dio inmediata intervención a los bomberos, quienes lograron sofocar el foco ígneo.

Una vez extinguido el incendio, se halló en el interior de la vivienda a una persona fallecida como consecuencia del siniestro. Personal de emergencias médicas se hizo presente y confirmó el deceso.

Según el testimonio de una vecina, horas antes del incendio la víctima habría estado prendiendo fuego una batea de basura con un mechero y luego ingresó a su domicilio con dicho elemento. En tanto, familiares del hombre indicaron que la vivienda era habitada únicamente por él.

Por el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que dispuso la actuación de personal de Criminalística, el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y la realización de una inspección ocular con un perito ígneo, a fin de determinar las causas que originaron el incendio.

Las actuaciones continúan y se mantiene consigna policial en el lugar, a la espera de nuevas diligencias que permitan esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.