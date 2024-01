Nacho Torres cuestionó a Milei por su ataque a los diputados

"No entiendo por qué nos ataca de esa manera", dijo el gobernador de Chubut luego de las polémicas declaraciones que hizo el Presidente antes de partir a Suiza.

Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, es uno de los dirigentes políticos que expresó públicamente su disposición a colaborar con el gobierno nacional porque “muchas iniciativas que él impulsa, nosotros también lo hacemos”, pero a los que Javier Milei se encarga, casi cotidianamente, de denostar y ponerlos dentro de una bolsa de “coimeros y ventajeros”.

Las declaraciones públicas realizadas ayer luego de la reunión de Gabinete por parte del presidente de la Nación provocaron diferentes reacciones y otro que le salió al cruce a Milei fue el titular de la bancada de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo.

“Lo preocupante es no diferenciar entre los actores que apostamos a las instituciones y los que no. Nosotros adherimos al capítulo de la Justicia y lo hicimos en nuestra provincia sin que se hubiera aprobado nada a nivel nacional y coincidimos en muchos otros temas. Tuvimos diferencias con respecto de la pesca que las hemos planteado y hemos trabajado para solucionarlas, pero hay manifestaciones del presidente que generan preocupación” le dijo Torres a MDZ.

“No es agradable que a los diputados se los acuse de coimeros, como tampoco pueden decir eso de quienes tenemos puntos de vista diferentes. Yo lo digo sinceramente: hay que hacer una fuerte divisoria de aguas entre la carroña que pretende que el Gobierno explote dentro de cuatro meses y los que queremos que a la Argentina le vaya bien. Y por eso le repetimos al presidente Milei que la campaña terminó”.

“Sólo pedimos que cuide a los aliados, diferenciando a los que estamos haciendo todo lo posible, dándole celeridad parlamentaria para que todo salga bien”, añadió el gobernador.

MILEI, SOLO CONTRA TODOS

Gran parte de la UCR y del PRO se había manifestado a favor tanto del DNU como del proyecto de ley ómnibus que comenzó a tratarse en plenario de comisión la pasada semana en la Cámara de Diputados. Pero fue una entrevista brindada este domingo por Milei la que desató el enojo de los dirigentes, quienes salieron a manifestar su repudio a través de extensos mensajes publicados en sus cuentas de X.

Milei reforzó la presión sobre los legisladores para que aprueben las medidas durante la entrevista brindada a Radio Mitre. "O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estén mejor, o el mercado nos pasa la factura", les advirtió. Sus palabras estuvieron en línea con lo que ya había venido advirtiendo en los últimos días el Gobierno: los vaivenes en la cotización del dólar blue, de los bonos en dólares y el Merval se deben a la incertidumbre que genera la demora en la aprobación de las reformas.

"Nosotros de ninguna manera vamos a habilitar políticas que generen un desastre, por lo tanto la austeridad es no negociable. Y los daños que sufra la población, en profundidad y en tiempo, están del lado del Congreso. En sí, hacen las cosas bien o si se dedican a hacer ‘fulbito’ para la tribuna mientras que le arruinan la vida a los argentinos, como han hecho en los últimos 40 años", afirmó el Presidente.

A De Loredo y a Torres la entrevista de Milei les cayó como un balde de agua fría. “Es peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la ley ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU”, manifestó Torres.

Por su parte, el cordobés afirmó sobre los dichos de Milei: "No van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al Gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados”.

Milei reiteró este domingo la idea de intereses espurios detrás de los legisladores que no quieren acompañar las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

Torres sostuvo en X que los 10 gobernadores del PRO y de la UCR están “dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza”.

Al respecto, De Loredo consideró que “sobre las acusaciones generalizadas que formula, volvemos a instar que proceda a denunciarlas e investigar. O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen. En ambos casos el gobierno incumple los deberes de funcionario público”, agregó y advirtió que si Milei continúa con su postura y no judicializa el tema “seremos nosotros quienes lo haremos”.