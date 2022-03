Nancy Pazos no quiere trabajar con Denise Dumas: "Es una inútil"

Nancy Pazos estaría furiosísima con la llegada de Denise Dumas a la conducción de "Flor de Equipo" (Telefe), tras la renuncia de Florencia Peña.

La información fue revelada por Marcela Tauro en "Intrusos" (América TV), quien expresó que la periodista se niega a continuar en el magazine de Telefe si Dumas está al mando: "Hoy fue el último programa de Flor Peña en 'Flor de Equipo' y el lunes ingresa Denise Dumas. Nancy Pazos dijo 'yo con Denise no estoy, no voy a ser columnista y panelista de Denise'".

Maite Peñoñori sumó una picante información y aseguró que Nancy realmente estaba enojada con la noticia: "A mí me dijeron que en maquillaje entró y dijo: 'De esa inútil, ¿yo panelista? ¡No!'. Ella era panelista en 'Hay que Ver'; ella parece que de entrada arregló que iba tres veces por semana, pero los conductores no sabían; entonces quedaba como que no iba".

Daniel Ambrosino aseguró que la enemistad entre Denise y Nancy data desde hace mucho tiempo: "En 'Hay que ver' ya no era buena, parece que se pidió un mes de vacaciones en el Mundial, en el 2018, y no volvió más".

Tauro aseguró que Nancy Pazos "llegó a los gritos al camarín diciendo que Denise Dumas era una inútil, que iba a renunciar si ella era la conductora... Está rebelde Nancy, se saca la cucaracha y bloqueó a los productores, salvo a dos. Con Flor está todo bien. Ella lo que no quiere es a Denise".

Sin embargo, Maite contó que desde Telefe tienen intenciones de aguantar que Pazos no se presente hasta la llegada de Georgina Barbarossa: "A mí lo que me dicen es que la van a aguantar".

Lucas Bertero ofreció detalles de la cena que tuvo el equipo de trabajo de Florencia Peña para despedida en una restaurante de sushi en Palermo y afirmó que Pazos estuvo realmente desplazada de todos: "Fue un almuerzo muy tranquilo con todos, lo que me dicen es que Nancy estaba por un rincón, tratando de meterse en los grupos. Uno de los presentes me cuenta que cruzó un par de palabras con Noe Antonelli, está todo mal, pero ella le dijo que no era el momento y el lugar. Le hicieron un poco el vacío, Flor Peña estuvo en el medio".

Por otro lado, Peñoñori reveló otra fuerte discusión que tuvo la periodista en Kuarzo: "Hubo un día que Nancy entró a los gritos, a las puteadas, se enojó con la seguridad porque Andy Kusnetzoff se estacionó en su lugar y pidió que le sacaran el auto porque era su lugar".

Asimismo, Maite contó que Pazos habría comprado una silla usada pero de buena calidad, para llevarla a Radio Metro para su uso particular y además la marcó con la intención de que nadie la use.