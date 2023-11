El film es una mirada a los orígenes de Napoleón y a su rápido y despiadado ascenso hasta llegar a ser emperador, visto a través de la adictiva (y a menudo explosiva) relación con su esposa y su verdadero amor, Josephine de Beauharnais. Logró conquistar el mundo para tratar de conquistar a su amor, al ver que no dio resultado, decidió conquistar con el objetivo de destruirla y acabó por destruirse a sí mismo. El film retrata las famosas batallas de Napoleón, su ambición implacable y su asombrosa mente estratégica como líder militar y visionario de la guerra.

Napoleón Bonaparte es un personaje que ha intimidado a algunos de los mejores cineastas de la historia. Es destacable el proyecto de Stanley Kubrick que no llegó a dar forma definitiva. “Scott ha querido retomar el proyecto donde Kubrick lo dejó”, dice el productor Kevin Walsh. “Kubrick es uno de sus héroes. Intentó hacer una película sobre Napoleón, pero finalmente nunca vio la luz. Hace unos años le pregunté a Ridley qué película no había conseguido rodar aún y me dijo que una sobre Napoleón”.

La fascinación de Scott con Napoleón y ese periodo histórico se remontan a sus inicios como director. Su primera película, “Los Duelistas”, está ambientada en la época napoleónica. “Con esa película descubrí de primera mano por qué a la gente le interesan las tramas históricas”, dice Scott. “Es muy interesante, ya que descubres que hay errores que seguimos cometiendo. Una película histórica que relata hechos de hace 200 años, filtrada con la perspectiva moderna del artista, se convierte en algo relevante hoy en día”.

El aspecto psicológico del personaje y las espectaculares batallas han sido dos puntos que Scott ha encontrado igual de atractivos a la hora de hacer la película. “Creo que la gente sigue fascinada con la figura de Napoleón porque era un tipo muy complejo”, dice. “No hay una forma fácil de definir su vida. Puedes leer una biografía para saber lo que ocurrió, pero a mí, como cineasta, me interesa más su personalidad, ir un paso más allá de la historia y adentrarme en su mente”. “Ridley se permite algo de licencia creativa, pero siempre basado en la realidad”, dice Walsh. “Tuvimos un equipo de historiadores y escritores investigando exhaustivamente, personas que se han empapado de toda la información para asegurarnos de que todo era cierto”.

Scott, además, vuelve a coincidir con Joaquin Phoenix, quien interpretó a Commodus en “Gladiador”. “Me fijé en la increíble interpretación que Joaquin hizo en “Joker” y me volvió todo a la cabeza, el trabajo que hizo en “Gladiator”, su evolución con el personaje. Es el único actor con el que empecé a hablar semanas antes del rodaje. Estuvimos hablando y discutiendo sobre el personaje en mi oficina. Al final coincidimos en todo. Físicamente es perfecto para el papel. Tiene algunos rasgos que son sorprendentemente parecidos a los de Napoleón”.

Título original: Napoleon

Género: Drama, histórico, testimonial

Origen: Estados Unidos

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 38 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Ridley Scott

Guión: David Scarpa

Producción: Mark Huffam, Ridley Scott, Kevin J. Walsh

Música: Martin Phipps

Fotografía: Dariusz Wolski

Montaje: Sam Restivo, Claire Simpson

Reparto:

Joaquin Phoenix (Napoleón Bonaparte), Vanessa Kirby (Emperatriz Josephine), Tahar Rahim (Paul Barras), Ben Miles (Coulancourt), Ludivine Sagnier (Theresa Cabarrus), Youssef Kerkour (General Davout), Rupert Everett (Arthur Wellesley), Paul Rhys (Talleyrand), Catherine Walker (Marie-Antoinette), Mark Bonnar (Jean-Andoche Junot), Matthew Needham (Lucien Bonaparte)