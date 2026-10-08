Náutico Rada Tilly recibe al "Verde" en Primera Femenino

Será este jueves desde las 21:30 por una nueva fecha del torneo Clausura de básquet.

Náutico Rada Tilly recibirá este jueves a Gimnasia y Esgrima -en categoría Primera Femenino- por una nueva fecha del torneo Clausura “José ‘Pepe’ Bova”, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet.

El partido, que se jugará en cancha del “Aurinegro”, comenzará a las 21:30 y será controlado por Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez, informó la ACRB.

En esta misma categoría, el último lunes, Escuela Municipal Pueyrredón logró un valioso triunfo en el gimnasio Cemento Comodoro al derrotar 52-45 a Petroquímica.

La actividad continuará este viernes con el duelo entre La Fede Deportiva y Náutico en Primera Varones y por la “Etapa Asociativa Prefederal 2026”. En esta misma división, Gimnasia le ganó también el último lunes a Petroquímica por 73-63, con 20 puntos de Santino Santacroce en el “Verde”, mientras que en los de Km 8, su mejor vía de gol fue el pívot Leandro Fogel, goleador del juego con 21 tantos, 15 rebotes, 3 asistencias y una tapa.

Con esa victoria, el elenco que conduce Iván Parodi se subió a la punta del campeonato (9 puntos), mientras que Petroquímica lo escolta (8).

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Panorama

LUNES 5

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Escuela Municipal Pueyrredón 52 / Petroquímica 45 (Primera F).

- Petroquímica 63 / Gimnasia 73 (Primera M).

Programa

JUEVES 8

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera (F): Náutico Rada Tilly vs Gimnasia. Arbitros: Matías Carrizo, Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

VIERNES 9

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:00 Primera (M): La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Facundo Iza.